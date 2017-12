Niccolò Falciani: da Mercatale allo Zecchino d'Oro. La sua storia

Oggi vive e studia in Germania: ma ci siamo fatti raccontare quella partecipazione di tanti anni fa

MERCATALE (SAN CASCIANO) - Chissà quante volte abbiamo ascoltato e canticchiato le canzoni dello Zecchino d’Oro: Il valzer del moscerino, Volevo un gatto nero, Il caffè della Peppina, Popoff.

E tante altre, cantate dai piccoli bambini accompagnati dal Coro dell’Antoniano di Bologna, diretto dalla dolcissima Mariele Ventre.

La fortunata trasmissione, condotta dal Mago Zurlì (Cino Tortorella) accompagnato dal simpatico Topo Gigio, ha tagliato il traguardo della sessantesima edizione, oggi senza Mariele Ventre e il Mago Zurlì, venuti a mancare. Unico “immortale” è Topo Gigio che continua a riscuotere simpatia e infondere allegria.

Fra i tanti bambini che hanno avuto la fortuna di partecipare, c’è né stato anche uno di Mercatale, Niccolò Falciani.

NICCOLO' FALCIANI - Ieri...

Era il 1997 quando Niccolò, all’età di otto anni, accompagnato dalla mamma Lucia, babbo Luciano e sorellina Sofia di cinque anni, da Mercatale si trasferirì a Bologna per le prove e l’assegnazione della canzone, mentre a casa in tepida attesa, rimasero i nonni Renzo, Maria, Bruno e Giovanna.

Ma Niccolò a distanza di anni oggi cosa fa? Siamo andati a cercarlo a Mercatale, in casa abbiamo trovato la mamma Lucia.

"Niccolò non c’è - ci dice - tornerà per le feste di Natale, vive e studia in una città nel sud della Germania da cinque anni".

Lo abbiamo “intercettato” e gli abbiamo chiesto di raccontarci quell'esperienza di tanti anni fa.

Niccolò, oggi hai ventotto anni, cosa ti ricordi dell’esperienza dello Zecchino d’Oro del 1997?

"Fu un’esperienza molto bella. Rimasi a Bologna per quattro settimane, nelle quali ho imparato la mia canzone “ Gira, gira il mappamondo” stringendo amicizia con gli altri bambini. Mi colpisce ancora oggi la felicità con cui sono riuscito a fare amicizia con i bambini stranieri: che venissero dagli Stati Uniti, dalla Russia o dal Giappone, pur non parlando la stessa lingua, riuscivamo a capirci e a giocare insieme. Si può dire che è stata la prima esperienza interculturale".

NICCOLO' FALCIANI - Oggi...

Com’è nata la passione per il canto?

"Non c’è stato un momento in particolare in cui questa passione è nata. Ho sempre sentito il bisogno di cantare e lo Zecchino d’Oro era forse la mia trasmissione preferita quando ero piccolo. Non fu difficile convincere i miei ad accompagnarmi alle selezioni a Bologna. Ci provai due volte: la seconda volta fui fortunato e fui selezionato per la seconda trasmissione".

La canzone dello Zecchino che ti piace di più?

"Mi piace molto il “Katalicammello”, anche questo un brano del 1997. Era una canzone molto allegra e orecchiabile; allo stesso tempo però, trasmetteva un messaggio ecologico che oggi, a distanza di vent’anni, è forse più attuale di allora".

Insieme con te, cantava Maria Teresa Carni di cinque anni pugliese, hai mantenuto i contatti con lei?

"Sì, sono stato anche con i miei a trovarla in Puglia così come lei e la sua famiglia sono venuti a Mercatale. Adesso abita in Liguria, vicino a Sanremo".

Dopo lo Zecchino d’Oro hai partecipato ad altre trasmissioni?

"Nel 2002 all’ultima edizione di “Bravo, Bravissimo” a Novara. Ho cantato “New York, New York” di FranK Sinatra. Anche quella è stata un’esperienza molto divertente, ma decisamente diversa da quella dello Zecchino d’oro. Eravamo un po’ più grandi e si sentiva di più la competizione con gli altri partecipanti, cosa che allo Zecchino d’Oro era del tutto assente".

Hai ancora la passione per il canto?

"Da allora ho sempre continuato a cantare, ho preso lezioni di canto e mi sono esibito con dei gruppi e in un musical. Recentemente ho avuto poco tempo da dedicare alla musica, ma mi piacerebbe riprendere".

Oggi sei in Germania, non senti un po’ la nostalgia di Mercatale? Tra l’altro abbiamo incontrato i tuoi nonni che ancora oggi vivono in campagna.

"La nostalgia di Mercatale c’è: mi mancano la famiglia, gli amici, il cibo, il clima, però mi sono abituato a vivere qua e alla lontananza. Anche i nonni hanno pian piano accettato l’idea di vedermi meno, però ogni volta che ho la possibilità, vado volentieri a trovarli".

Che cosa farai una volta finiti gli studi? Tornerai in Italia?

"Non ho ancora dei progetti ben chiari. Mi piacerebbe tornare, ma dipenderà anche delle opportunità che mi si presenteranno finiti gli studi".

Dalla sua casa di Mercatale, insieme alla mamma Lucia e il babbo Luciano, abbiamo sfogliato l’album dei ricordi della partecipazione allo Zecchino d’Oro del 1997 da dove abbiamo preso alcuni scatti che la raccontano meglio di tante parole.

E proprio in questi giorni il giornalista Franco Mariani, con il contributo di Regione Toscana Consiglio Regionale, ha pubblicato un interessante volume dal titolo “I 60 Zecchini d’Oro della Toscana”.

Franco è l’unico giornalista toscana ad avere fatto parte per due volte della giuria selezionatrici delle canzoni. Ha pubblicato quindici libri storici e molti documentari video. E in questo suo ultimo lavoro, hanno trovato spazio anche alcune foto dove è ritratto Niccolò Falciani. Un altro motivo in più d’orgoglio per il nostro territorio.