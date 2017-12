Concerto Barocco alla Fornace Agresti per il giorno dell'Epifania

L'appuntamento alle 21, ingresso libero. Con la collaborazione dell'associazione KOF. Ecco il programma

IMPRUNETA - Il Comune di Impruneta, in collaborazione con l'Associazione K.O.F. e con la sponsorizzazione di Toscana Energia, organizza, per la sera dell'Epifania, un “Concerto Barocco”.



L'appuntamento è dunque per sabato 6 gennaio 2018, alle 21, in Fornace Agresti, via delle Fornaci 2, a Impruneta (Firenze). Ingresso libero.



Giacomo Granchi (violino), Simone Butini (violino) e Giacomo Benedetti (clavicembalo) eseguiranno musiche di: Maurizio Cazzati (1616-1678), Sonata a tre in re minore per due violini e basso continuo op. 18 n. 9 (1656); Giovanni Legrenzi (1626-1690), Sonata a tre “La Bernarda” per due violini e basso continuo op. IV/1; Arcangelo Corelli (1653-1713), Sonata a tre per due violini e basso continuo op. 1, n. 12 “Ciaccona”; Giuseppe Sammartini (1693-1770), Sonata II in Fa maggiore per due violini e cembalo; Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Arie dal “Don Giovanni” e da “Le Nozze di Figaro”, trascritte da Karl Heinz Füssl (1924-1991) ed Ernst Kovacic (1943)