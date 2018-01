I lavori di Enel per potenziare il sistema elettrico. Lunedì al Cigliano

Mancherà quindi la luce nella giornata del 22 gennaio in alcune strade tra Cigliano e Gentilino, ecco dove

SAN CASCIANO – Prosegue il piano di potenziamento del sistema elettrico nel Chianti fiorentino grazie al “Progetto Resilienza” di e-distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica e che con questo percorso intende dotare molte aree della Toscana di un sistema elettrico sempre più resistente, automatizzato ed efficiente.

Dopo gli investimenti del 2017 in diverse aree del territorio fiorentino, lunedì 22 gennaio a San Casciano le squadre operative dell’azienda elettrica effettueranno un intervento per l’installazione di elementi di ottimizzazione tecnologica, completamente motorizzati e automatizzati, nelle cabine elettriche che forniscono alimentazione alla zona compresa tra Cigliano e Gentilino.

I lavori rientrano nel piano di automatizzazione degli impianti elettrici di San Casciano per dotare il territorio comunale di un sistema elettrico innovativo e telegestito con una migliore qualità del servizio in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che e-distribuzione ha programmato per lunedì 22 gennaio, dalle ore 8:45 alle 15:00, per poche utenze di via Cigliano (civ. 14 a 16b, da 20 a 24a, da 24c a 30, da 34 a 40, da 7 a 11, da 23a a 31), di via Gentilino (civ. da 36 a 36a, 40, 44, da 50 a 52, da 11 a 15, da 25 a 29, 15/a, da 19 a 23) e di via Potente (civ. 44).

E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, il lavoro potrebbe essere rinviato.