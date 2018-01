Intervento per fuga di gas in via dei Fossi: buca e transenne... da 36 giorni

Il problema venne risolto subito, ma da oltre un mese si attende il ripristino di quel tratto di strada e del posto auto

SAN CASCIANO - Sono passati trentasei giorni dall’intervento eseguito nella tarda serata di venerdì 22 dicembre, in via dei Fossi, quando una squadra di Toscana Energia intervenne con urgenza per una fuga di gas.

Furono rimosse con il carro attrezzi anche alcune auto in sosta: l’intervento interessava un tubo che andava al contatore del gas di un’abitazione.

In poche ore fu tutto risolto, tanto che a fine lavori furono messe le transenne in attesa di riasfaltare il tratto interessato allo scavo.

LA BUCA - In attesa di essere coperta

Ma a distanza di oltre un mese, la buca è ancora lì (compreso un segnale luminoso utile per la circolazione) aperta, con la conseguenza che l’interno si sta riempiendo di sporcizia. Inoltre per oltre un mese è venuto meno l’utilizzo di un posto auto.

"Ho fatto diverse segnalazioni - ci dice un residente - anche per la pericolosità della buca ancora aperta in corrispondenza del marciapiede, dove persone anziane e mamme con i passeggini, per superarla, devono ovviamente passare in mezzo a via dei Fossi. dove le macchine sfrecciano a tutte le ore".

L'INTERVENTO - Il 22 dicembre 2017

"Possibile - si chiede - che in tutti questi giorni non ci sia stata la possibilità di ricoprire la buca e togliere le transenne, giacché l’intervento risolutivo è durato con successo in sole poche ore?".

Non sappiamo il perché ancora sia rimasto tutto come quel 22 dicembre: sicuramente pensiamo sia arrivato il momento di metterci... una “pietra sopra”.