La Racchetta compie 40 anni di volontariato nel campo della protezione civile

Una grande festa in programma sabato 17 marzo alla sede delal sezione di San Casciano

SAN CASCIANO - Quarant’anni e non sentirli per l’attività della Racchetta di San Casciano. La comunità si prepara a celebrare un anniversario importante insieme ai volontari della sezione fondata nel 1978, una delle realtà storiche più vitali dell’associazione di volontariato della Racchetta Onlus.

E’ la festa dei numerosissimi soci e volontari che hanno operato e continuano a svolgere servizi e interventi sul territorio locale, regionale e nazionale, impegnati in varie emergenze nella lotta contro gli incendi boschivi e nel campo della protezione civile.

“Siamo un’importante associazione di volontariato in Toscana – spiega il presidente Nicola Nesi - che ad oggi conta più di 1860 volontari, dislocati sulle 31 sezioni presenti quasi in tutte le provincie toscane, ci avvaliamo di 138 automezzi attrezzati per le varie emergenze”.

In occasione del quarantesimo anniversario della fondazione della sezione sabato 17 marzo si terrà una manifestazione presso la sede della sezione alla quale saranno presenti il sindaco Massimiliano Pescini e l’assessore Roberto Ciappi. La sezione inaugurerà un nuovo automezzo attrezzato per i servizi di Protezione Civile.