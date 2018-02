Iscrizioni aperte ai corsi di formazione per operatore socio sanitario dell'Ausl

Fino al 28 febbraio è possibile presentare domanda tramite procedura informatica

FIRENZE - Sono disponibili sul portale www.uslcentro.toscana.it i bandi per i corsi OSS (Operatore Socio Sanitario) 2018 Ausl Toscana centro.



E' possibile presentare la domanda esclusivamente tramite procedura informatica, secondo le modalità riportate nell'avviso pubblico, fino alle ore 24 del giorno 28 febbraio. L’eventuale presentazione di domande con modalità diverse da quelle indicate sarà priva di effetto ai fini dell’iscrizione.



Per qualsiasi difficoltà riscontrata nella presentazione della domanda on line è attivo un servizio di Help Desk all'indirizzo corsioss@uslcentro.toscana.it





Due sono le offerte di formazione assistenziale/sanitaria per le persone interessate (nel link dell'avviso pubblico sono consultabili curriculum e regolamento del corso, nonché una descrizione dettagliata delle competenze sviluppate conseguendo la qualifica di OSS.):





Corso abbreviato AAB/OSS (400 ore) - Il corso si rivolge a persone che hanno già acquisito la qualifica di AAB (Addetto all’Assistenza di base ) o equipollenti, conseguito ai sensi della L. 845/78 o a coloro che siano in possesso del diploma quinquennale di Tecnico dei Servizi Sociali. La formazione professionale, in questi casi, è integrativa per la parte sanitaria al fine di compensare e completare il percorso di almeno 1000 ore.



Operatore Socio Sanitario (1000 ore) - Corso rivolto a coloro che sono interessati ad acquisire conoscenze/competenze nell’ambito socio sanitario per assistere le persone non autosufficienti e aiutarle nelle attività di vita quotidiane.



Contatti: - Firenze ASL Viale Michelangiolo 41: 055 6937667 – 055 6937672 – 055 6938418 - Firenze AOU Careggi c/o Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi: 055 794 7392 - Pistoia c/o Polo universitario via S. Pertini n° 358: 0573 3620109-104 - Prato c/o Polo universitario “Città di Prato” Piazza dell’Università,1 Prato 0574/602550/26 - Empoli c/o Agenzia per la formazione via Oberdan 13 Sovigliana/Vinci:0571 704327, 0571704032