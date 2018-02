Teatro Regina Margherita, in scena "Eppur bisogna andar", per ragazzi e famiglie

Il racconto della prima grande emigrazione degli italiani verso il Brasile, nel 1886 domenica 18 febbraio alle 17

MARCIALLA (BARBERINO VAL D'ELSA) - Il teatro ragazzi per piccoli spettatori e famiglie, al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino val D’Elsa – Firenze - Via Amelindo Mori, 20), domenica 18 febbraio alle 17,00 propone “Eppur bisogna andar”.

Da un’idea di Serena Cercignano che lo ha scritto a quattro mani con Italo Pecoretti che ne cura la regia. Interpretato da Serena Cercignano con le scenografie di Valerio Cioni. Un testo che parla di donne, di emigrazione, desideri e speranze col garbo e la leggerezza del teatro di strada.





Si tratta di uno spettacolo che si ambienta durante la prima grande emigrazione degli italiani verso il Brasile, nel 1886. E' il sentimento di tre donne, Cesarina, Anna e Maddalena, provenienti ciascuna da una regione differente (Romagna, Toscana e Sicilia) che, spinte dalla propria causa, si trovano nella stiva della nave ad affrontare, nelle vesti di clandestine e ricercate dal Capitan Battaglia, il lungo viaggio di ritorno dalla Terra del caffè. Il desiderio di rivivere nel luogo di origine è tanto più forte del timore di affrontarlo in quanto colpito da povertà e malattie.





A far da cornice, è l’ironia con cui queste tre donne compaiono sulla scena ed affrontano le loro vite, in realtà, piuttosto disagiate. Racconti, sogni, musica e burattini animano i monologhi e fanno compagnia sia alle tre donne che al pubblico viaggiante. Sebbene il futuro sia pieno di nebbie ed incertezze, la vita ha da andare avanti nonostante il rischio di imbattersi nel temibile Capitan Battaglia che voglia buttarci in mare.





Spettacolo vincitore del concorso “MigrAzioni 2017″ indetto da Anap/Agis per la categoria Best Performer “per aver affrontato il tema della Migrazione con profondità e segno leggero, per aver saputo costruire un originale intreccio narrativo collocato nel contesto della grande migrazione italiana verso il Sud America, per aver dimostrato notevoli capacità teatrali e musicali, per l’efficacia della costruzione scenografica”.





La direzione artistica della stagione. Al fianco della direzione artistica di Gianfranco Martinelli (prosa, altri eventi e Jazz & Wine), troviamo Italo Pecoretti che firma il contenitore dedicato al teatro ragazzi, mentre Ornella Detti e Laura Masini pensano al teatro popolare toscano.





Organizzazione generale dell’associazione culturale “Marcialla”, con il contributo e la collaborazione dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, Comune di Certaldo, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, Sliding Theaters. La sezione Jazz & Wine si svolge in collaborazione con Music Pool. Partner Radio 3 Network.





Informazioni: Il Teatro comunale Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20 a Marcialla – Barberino Val D’Elsa (Firenze). Telefono e Fax 055 8074348. www.teatromargherita.org



Prevendita biglietti: Caffè Italia/Tavarnelle Val di Pesa, telefono 055 8077024. Merceria Gabbrielli/Marcialla, telefono 055 8074217, Bar Sport Barberino Val d’Elsa, telefono 055 8075022. Giardino Sotto Vico/Vico d’Elsa, telefono 331 4048373 - 055 7476313.