Elezioni 4 marzo, c'è un candidato chiantigiano nella lista Insieme

Paolo Fantin, residente a Barberino Val d'Elsa (da 30 anni), candidato per il Senato

BARBERINO VAL D'ELSA - Il Chianti trova un suo spazio in queste elezioni nazionali, all’interno della lista "Insieme", che unisce il Partito Socialista Italiano guidato dal Segretario Riccardo Nencini, i Verdi guidati da Angelo Bonelli e Area Civica, un raggruppamento progressista guidato da Giuliano Santagata.

Il candidato è Paolo Fantin, residente a Barberino Val d’Elsa, che si candida al Senato nel collegio plurinominale Toscana1. Veneto di origine e milanese di adozione, Paolo Fantin vive a Barberino Val d’Elsa da ormai trent’anni. Si è sempre occupato di comunicazione e marketing strategico e negli ultimi tre anni è entrato in Intersys, una azienda che ha sede a san Donato in Poggio e opera nel settore ferroviario internazionale, nel settore dell’efficientamento energetico pubblico e privato e sviluppa innovativi progetti speciali al servizio della comunicazione del settore ospitalità.



“La mia candidatura non nasce da mire personali di accedere a cariche o posizioni politiche nazionali – racconta – ma dalla volontà di offrire al Chianti un’occasione di visibilità e valorizzazione a livello politico regionale e nazionale. La campagna elettorale, infatti, si sta rivelando un’opportunità preziosa per creare una rete di rapporti politici e istituzionali capaci di accendere l’attenzione sulla nostra area. Indipendentemente dai risultati elettorali, quindi, un primo obbiettivo è già raggiunto”.



Qualche parola sulla lista. La lista Insieme si dichiara di “ispirazione ulivista”, cioè è quanto di più vicino a quell’Ulivo che è stato capace, per ben due volte, di vincere le elezioni ed imporsi come forza di governo, con Romano Prodi alla guida. La lista si presenta nella coalizione di Centrosinistra, insieme al Partito Democratico, a +Europa di Emma Bonino e a Civica Popolare della ministra della salute Beatrice Lorenzin.



“E’ proprio l’ispirazione ulivista che mi ha convinto ad accettare la candidatura – dichiara. Ho seguito con attenzione e condivisione l’esperienza, purtroppo breve e non andata a buon fine, del Campo Progressista di Giuliano Pisapia, che cercava di creare un Centrosinistra plurale e inclusivo, come era stato il primo Ulivo. Quell’esperienza è conclusa, ma credo che "Insieme", fin dal nome, possa raccogliere quel testimone e renderlo ina concreta prospettiva di attività politica. Per queste elezioni, ma anche per il futuro”.



Nelle sue intenzioni, ammette, c’è la volontà di dare uno spazio e una motivazione di voto a molti elettori di Centrosinistra che, in seguito ai sommovimenti avvenuti all’interno del PD che hanno determinato sia la scissione di Liberi e Uguali, sia la creazione di minoranze interne, si trovano disorientati e potrebbero scegliere l’astensione.



“Non votare non è mai una soluzione. Può essere una protesta, può essere un segnale di insofferenza, ma è sempre una rinuncia alla possibilità di determinare il destino del proprio paese. In queste elezioni, per di più, non votare significa favorire una destra aggressiva e pericolosa, sbaricentrata sulla Lega o il populismo dei 5 Stelle, che rischia di mettere il paese nelle mani di un personale politico improvvisato e impreparato a governare”.



E il programma? Lo si può leggere sul sito della lista, all’indirizzo www.insieme2018.it, dal quale Paolo Fantin ha sintetizzato alcuni punti qualificanti, anche per il Chianti: protezione e valorizzazione del paesaggio, incentivazione convinta dell’economia verde, un piano casa senza consumo di suolo, valorizzazione e giusta remunerazione del lavoro degli insegnanti, servizio civile obbligatorio e remunerato per i giovani, riduzione del cune fiscale sui redditi da lavoro, accesso gratuito agli asili pubblici e sostegno reale alle famiglie, promozione del percorso verso gli Stati Uniti d’Europa.



“Promesse elettorali? No, ma obbiettivi per i quali la lista Insieme, e dal 5 marzo con tutti i suoi eletti, si impegna a lavorare, con passione, entusiasmo e tenacia”.

Pagina Fb: https://www.facebook.com/Insieme-per-il-Chianti