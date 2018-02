"Alla scoperta di vini Bianchi e Rossi Italiani": al Crc dell'Antella il gusto... regna

Primo ciclo degustazioni 2018 a partire dal 27 febbraio: cosa prevedono le serate e come prenotarsi

ANTELLA (BAGNO A RIPOLI) - Torna con un super programma l'ormai collaudatissimo "gruppo degustazioni" del Crc dell'Antella, con il primo ciclo degustazioni 2018, "Alla scoperta di vini Bianchi e Rossi Italiani".

Martedì 27 febbraio alle 20.30 - Sangiovese di Toscana tre territori a confronto

- NOBILE DI MONTEPULCIANO S. Caterina Docg 2013 – Az. Tre Rose – Montepulciano (SI)

- ROSSO DI MONTALCINO Doc 2015 – Az. Pietroso – Montalcino (SI)

- TERRE DEL COTTO 2006 Igt - Fatt. Le Colombaie Ville di Bagnolo – Impruneta (FI)

Costo della singola serata: 26 euro.

Martedì 13 marzo alle 20.30 - Tre campioni d'Italia

- TRAMINER aromatico Friuli V. Giulia Doc 2015 – Az. Puiatti – Rosazzo (UD)

- SALAMARTANO Rosso Toscano Igt 2010 – Fattoria Montellori – Fucecchio (FI)

- RUBESCO VIGNA MONTICCHIO Riserva Docg 2005 – Az. Lungarotti – Torgiano (PG)

Costo della singola serata: 26 euro.

Martedì 27 marzo alle 20.30 - Montalcino… i vini bianchi e rossi del Castello Banfi

- TAVERNELLE Chardonnay di Toscana 2015 Igt – Az. Castello Banfi – Montalcino (SI)

- BEL NERO Rosso di Toscana 2015 Igt – Az. Castello Banfi – Montalcino (SI)

- BRUNELLO di MONTALCINO Poggio alle Mura Docg 2012 – Az. Castello Banfi – Montalcino (SI)

Costo della singola serata: 30 euro.

Martedì 10 aprile alle 20.30 - Piemonte… Barolo, tre cru a confronto

- BAROLO LISTE Docg 2012 – Az. Damilano – Barolo (CN)

- BAROLO BRUNATE Docg 2012 – Az. Damilano – Barolo (CN)

- BAROLO CEREQUIO Docg 2012 – Az. Damilano – Barolo (CN)

Costo della singola serata: 30 euro.

I vini in degustazione e la parte teorica saranno illustrati da sommelier professionisti. Durante le serate ad ogni vino saranno serviti, in abbinamento, pietanze di vario genere: antipasti, primi e/o secondi piatti caldi. Costo delle quattro serate in abbonamento: 105 euro.

Iscrizioni entro il 26 febbraio presso la segreteria del Crc Antella (055621207), oppure presso Alessandro Conti (3298052802).

