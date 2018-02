Altalene, scivoli e castelli nuovi per far divertire i bimbi nei parchi gioco del territorio

Sostituiti alcuni giochi nelle frazioni di Panzano e Lamole. Il Comune ha investito circa 80 mila euro

GREVE IN CHIANTI - Aree gioco e illuminazione pubblica sono due ambiti d’intervento in cui il Comune è all’opera con azioni concrete. La giunta Sottani ha realizzato la sostituzione di alcuni giochi, tra cui altalene e castelli nelle frazioni di Panzano e Lamole.

“Sono giochi realizzati in materiale riciclato proveniente dalla raccolta differenziata e quindi rispettosi dell'ambiente – dice il sindaco Paolo Sottani - gli oggetti fanno parte di un programma di miglioramento del decoro dei giardini pubblici già avviato lo scorso anno e per il quale l’amministrazione comunale ha investito una somma pari a circa 80mila complessivi, spalmati nell’arco di due anni. Gli interventi relativi a Panzano a Lamole si aggiungono a quelli già realizzati in varie frazioni del territorio fra cui Montefioralle, Chiocchio, Lucolena, Strada e nel capoluogo nello specifico in via Danimarca”.



Sul fronte illuminazione il Comune ha provveduto ad estendere e potenziare l’illuminazione pubblica in varie aree del territorio. Un tema caro all’amministrazione comunale è il decoro e la necessità di dare risposte e servizi mirati sul fronte cimiteriale. Sono partiti i lavori per la realizzazione di nuovi ossarini nei camposanti di Strada, Montefioralle e San Polo.

Partiranno a breve anche le gare per l’ampliamento dei cimiteri di Greve e Panzano. Valorizzazione ambientale, promozione turistica e riqualificazione di immobili comunali si intrecciano nell’opera di rifacimento della copertura che la giunta Sottani ha previsto per il complesso architettonico di San Michele. Il primo passo di un percorso che mira a dare nuova vita e prospettive ad uno dei luoghi di maggior pregio dal punto di vista naturalistico della Toscana.

“Il parco di San Michele, alle pendici della catena montuosa del Chianti – conclude il sindaco - è la nostra migliore cartolina invernale. Il lavoro, che abbiamo avviato concretamente quest’estate con l’apertura del punto ristoro affidato ad un privato, vuole investire sul rilancio delle potenzialità turistiche del tetto del Chianti”.