Una ventina gli iscritti alla classe Montessori per la prossima stagione scolastica

La novità piace alle famiglie. La dirigenza scolastica organizza percorsi formativi rivolti agli insegnanti

SAN POLO IN CHIANTI (GREVE IN CHIANTI) - Il modello educativo e scolastico ispirato al metodo Montessori piace. A San Polo in Chianti dove quest’anno si è aperta la prima classe pubblica montessoriana della Regione Toscana sono una ventina gli iscritti per la prossima stagione scolastica 2018-2019.

A promuovere il percorso sperimentale è stata la sinergia attivata dal Comune, il comitato di genitori Montessori Chianti e l’intera comunità di San Polo, costituita dalle associazioni, dai commercianti e dai circoli.



“La scuola di San Polo è un ambiente ideale dove praticare il pensiero montessoriano – dicono il dirigente scolastico Fiorenzo Li Volti e il sindaco Paolo Sottani - i bambini lavorano insieme, in classi eterogenee, miste e comunicanti”.

Il percorso è sostenuto dalla dirigenza scolastica che si è attivata e continua ad adoperarsi per organizzare corsi formativi rivolti agli insegnanti, finalizzati all'apprendimento dell'utilizzo del materiale montessoriano nelle scuole pubbliche.

(Nella foto un incontro con i genitori prima delle iscrizioni per spiegare cosa è la didattica montessoriana)