Ungulati: abbattimento cinghiali martedì 27 febbraio al Pian dei Giullari

Informazione utile anche a tanti chiantigiani che ogni giorno vanno verso Firenze sulle strade oggetto della battuta

FIRENZE - Firenze, martedì 27 febbraio abbattimento cinghiali a Pian dei Giullari. Ve ne diamo conto poiché molte delle vie interessate sono quelle su cui ogni giorno molti chiantigiani vanno verso Firenze.





Ecco i provvedimenti adottati per la viabilità in occasione dell'operazione che sarà condotta dalla Polizia provinciale della Città Metropolitana

Martedì 27 febbraio la Polizia provinciale della Città Metropolitana svolgerà un intervento di abbattimento di cinghiali a Firenze nella zona di via del Pian dei Giullari, via B. Vinta, via delle Cinque vie e viuzzo dei Catinai.

Sulla base dell'ordinanza emessa dal Comune di Firenze in questa zona e in queste strade, dalle ore 9 alle 12.30, in tratti specificati con apposita segnaletica, sarà vietata la sosta e il transito dei veicoli (eccetto mezzi di soccorso nonché residenti, invalidi e titolari di passo carrabile secondo le modalità che la polizia ,unicipale potrà adottare nel corso dell'operazione).

Il percorso alternativo per raggiungere il Galluzzo e, viceversa, la zona di Gavinana sarà dal piazzale Michelangelo.