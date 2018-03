Settimana del Cervello: iniziative anche a San Casciano. Tutti i dettagli

Adesioni da 600 professionisti di 20 regioni italiane. Centinaia di eventi e campagne per i cittadini

SAN CASCIANO - Dal 12 al 18 marzo si tiene la “Settimana del Cervello” (“Brain Awareness Week”), campagna mondiale che diffonde le nuove scoperte neuro-scientifiche al fine di arricchire il patrimonio di informazioni sui progressi e benefici della ricerca sul cervello.

Istituita nel 1996 dalla Dana Alliance for Brain Initiatives, ogni anno nel mese di marzo la campagna vede coinvolti, in numerosi Paesi, migliaia di professionisti del settore (psicologi, neuropsicologi, psicoterapeuti, medici, biologi, neuroscienziati) in una celebrazione del cervello creativa e innovativa rivolta ai cultori e ai cittadini di tutte le età.

La campagna in Italia (“Settimana del Cervello”, terza edizione, www.settimanadelcervello.it) è organizzata e coordinata da Hafricah.NET, portale di divulgazione neuroscientifica partner della Dana Foundation che, dal 2007, funge da anello di congiunzione tra il mondo accademico e il pubblico interessato all’argomento.

Quest’anno in Toscana sono previsti circa 30 eventi. A partire dal 12 marzo fino al 12 aprile a Montespertoli e San Cascianosaranno presentati diversi eventi riguardanti il nostro cervello ed il suo funzionamento.

A Montespertoli grazie all’organizzazione della dottoressa Alessandra De Toffoli ed insieme ad altri colleghi e professionisti, un ciclo di incontri dal titolo “Apertamente”.

Verranno affrontati temi quali la memoria, le emozioni e i disturbi del neurosviluppo. Sempre a Montespertoli nella giornata del 17 marzo per tutta la mattinata, sarà presente nella piazza nuova uno stand, “Cervelli in Stock”, dove si potrà fare esperienza diretta dei fenomeni connessi alla memoria, all’attenzione e si potrà provare la realtà virtuale connessa ad alcune paure, il tutto guidato dalle dottoresse, Alessandra De Toffoli, Laura Berti, Luisa Vignozzi e dal dottor Tommaso Ciulli.

Infine, a San Casciano, presso la biblioteca comunale, il 13 e il 20 marzo si parlerà di come cambiano il cervello, l’intelligenza e la memoria dall’adulto alla terza età con i dottori Laura Berti, Marco Tafi e Tommaso Ciulli.

Il calendario locale completo è consultabile sul sito www.settimanadelcervello.it.