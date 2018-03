Maltempo, codice arancione per rischio idrogeologico su Toscana settentrionale

A partire dalle 15 di domani, giovedì 15 marzo fino alle 8 di venerdì 16

TOSCANA - A causa di una nuova perturbazione che transiterà sulla Toscana nella seconda parte della giornata di domani, giovedì 15 marzo, la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per rischio idrogeologico sul reticolo inferiore e sul reticolo principale sulla Toscana del nord a partire dalle 15 di domani, giovedì 15 marzo alle 8 di venerdì 16.

In particolare l'allerta riguarda Lunigiana, Garfagnana, Versilia, Valdarno inferiore, Val di Bisenzio e Ombrone pistoiese.

Codice giallo invece per il resto della Toscana sempre per rischio idrogeologico e idraulico provocato dalla perturbazione associata a precipitazioni diffuse e forti venti di Scirocco dal pomeriggio di domani, giovedì, alle 8 di venerdì. Codice giallo anche per vento e mareggiate sulla costa e Arcipelago dalla mattinata di domani, giovedì, fino alla mezzanotte della stessa giornata.

PIOGGIA

Nella seconda parte della giornata di domani, giovedì, precipitazioni, localmente anche a carattere di rovescio, in estensione dalle zone di nord-ovest verso il resto della regione. Dal tardo pomeriggio-sera possibilità di temporali.

Le precipitazioni risulteranno più abbondanti sulle zone settentrionali, in particolare sui rilievi.

TEMPORALI

Domani, più probabilmente dal tardo pomeriggio, possibilità di isolati temporali.

VENTO

Dalla mattina di domani, giovedì, forti raffiche di Scirocco su costa centro-meridionale, Arcipelago e Amiata.

MARE

Dalla mattina di domani, mare fino a agitato sull'Arcipelago e sulle coste esposte allo Scirocco.