Cordoglio per la morte dell'agente di polizia locale Salvo D'Alessandro

Aveva 55 anni, da circa venti alle dipendenze dei comuni di Tavarnelle e Barberino. E oggi dell'Unione comunale

TAVARNELLE - L’Unione comunale del Chianti fiorentino e i dipendenti dei Comuni di Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano e Tavarnelle esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’ispettore di polizia locale Salvatore "Salvo" D’Alessandro che si è spento a Castelfiorentino all’età di 55 anni.

“Siamo addolorati e ci stringiamo intorno alla famiglia - dichiarano i sindaci e i dipendenti - per la morte di una cara persona che lavorava da circa venti anni alle dipendenze dei comuni di Barberino e Tavarnelle e dell’Unione comunale del Chianti fiorentino”.

Salvatore D’Alessandro era originario di Catania e da moltissimi anni viveva in Toscana, in particolare in Valdelsa dove svolgeva la professione di istruttore direttivo della polizia locale.

Un ricordo affettuoso e uno speciale pensiero in memoria dell’ispettore è rivolto dal comandante Massimo Zingoni e da tutto il corpo della polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino.

La salma rimarrà esposta fino a domani, venerdì 16 marzo, nella Pieve dei Santi Ippolito e Biagio a Castelfiorentino.