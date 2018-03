Un incontro per Piero Calamandrei, uomo della Costituzione

Appuntamento alla biblioteca comunale di Ponte a Niccheri per le conferenze sulla democrazia. Il 17 marzo interviene Sernesi

BAGNO A RIPOLI - Sabato 17 marzo 2018, alle 17, presso la Biblioteca comunale di Bagno a Ripoli, arriva il secondo appuntamento con “E nacque il fiore della democrazia. La stagione della Costituzione”, ciclo di conferenze organizzato dal Comune di Bagno a Ripoli, in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, per celebrare il 70° anniversario dell'entrata in vigore della nostra Costituzione repubblicana.

Il 17 marzo Simone Neri Serneri, Presidente ISRT - Università di Firenze parlerà di “Piero Calamandrei, uomo della Costituzione”. L'appuntamento successivo sarà sabato 14 aprile, sempre alle 17: “La democrazia costituzionale italiana: princìpi, presupposti, prospettive” (Massimiliano Gregorio, Università di Firenze).