Al Regina Margherita c'è il teatro popolare, in scena I Manicomici

"In casa Bugiardi un'è mai troppo tardi", la commedia in tre atti domenica 18 marzo alle 17

MARCIALLA (BARBERINO VAL D'ELSA) - Risate più che assicurate con il teatro popolare toscano, al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla. Domenica 18 marzo alle 17, la compagnia teatrale I Manicomici presenta “In casa Bugiardi un’è mai troppo tardi”. Commedia brillante in tre atti di Roberto Cardellini.

Bachisio Bugiardi, pensionato novantenne, bugiardo di nome e di fatto, è il degno capostipite di una famiglia surreale che campa di bugie e di espedienti. Percepisce una pensione per una falsa invalidità e per questo viene inquisito dall’Irfi (Istituto ricerche falsi invalidi). Per sottrarsi alle indagini sparisce senza lasciare traccia e dare notizie. I familiari lo credono morto e anche la polizia che invia un ispettore per le indagini. Riappare apparentemente ringiovanito di molti anni affermando di essere stato rapito dagli alieni. Naturalmente, e forse giustamente, nessuno gli crede, anzi, i familiari gli organizzano uno scherzo con un finto extra terrestre.

La direzione artistica della stagione del Regina Margherita. Al fianco della direzione artistica di Gianfranco Martinelli (prosa, altri eventi e Jazz & Wine), troviamo Italo Pecoretti che firma il contenitore dedicato al teatro ragazzi, mentre Ornella Detti e Laura Masini pensano al teatro popolare toscano.

Organizzazione generale dell’associazione culturale “Marcialla”, con il contributo e la collaborazione dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, Comune di Certaldo, Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze, Sliding Theaters.

Informazioni: Il Teatro comunale Regina Margherita è in Via Amelindo Mori 20 • 50021 Marcialla – Barberino Val D’Elsa (Firenze) - Telefono e Fax 055 8074348 - www.teatromargherita.org - info@teatromargherita.org. Prevendita biglietti: Caffè Italia/Tavarnelle Val di Pesa – telefono 055 8077024, Merceria Gabbrielli/Marcialla – telefono 055 8074217, Bar Sport Barberino Val d’Elsa – Telefono 055 8075022. Giardino Sotto Vico/Vico d’Elsa telefono 331 4048373 - 055 7476313.