A Tavarnuzze e Impruneta si presenta la nuova App "Comune di Impruneta"

Doppio appuntamento pubblico per parlare del nuovo strumento di informazione per cittadini e turisti

IMPRUNETA - Due incontri per presentare pubblicamente la nuova App “Comune di Impruneta”. Il primo appuntamento è fissato per lunedì 26 marzo 2018, alle 17.45, presso la Pubblica Assistenza di Tavarnuzze, in Via della Repubblica 70, a Tavarnuzze (FI).

Il secondo incontro avrà luogo martedì 27 marzo 2018, alle 18.30, presso la Sala Consiliare, Palazzo Comunale, piazza Buondelmonti 41, Impruneta (Firenze).

L'idea della App è delle Pro Loco di Impruneta e di Tavarnuzze ed è patrocinata e supportata dall'amministrazione comunale. La realizzazione è a cura dello Studio Mavi. L’applicazione del Comune di Impruneta nasce per raggiungere, attraverso dispositivi mobili, in modo facile, comodo e veloce, sia gli abitanti del proprio territorio, sia i tanti turisti che ogni anno raggiungono Impruneta e il Chianti.

Lo smartphone rappresenta attualmente il mezzo di comunicazione più diffuso al mondo. Realizzata per piattaforme Android ed Apple (ovvero quasi la totalità dei dispositivi mobili), alla sua apertura, l’App si avvale di una schermata iniziale (Home Page), dalla quale si può accedere a tutte le funzioni.

Per scaricarla si deve connettersi ad Apple Store per Ios o a Google Play per Android e cercare “Comune di Impruneta”.