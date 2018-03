Tempo di fiori e giardini. Ecco le 52 proposte di lettura della biblioteca di Impruneta

Mille e una suggestione paesaggistica e botanica nella bibliografia preparata per il mese di marzo

IMPRUNETA - È primavera e la Biblioteca di Impruneta propone letture a tema. Fiori, orti, giardini, viaggi virtuali a Boboli, guide complete alla coltivazione in spazi piccoli e grandi, domestici e condominiali, ad altezza d'uomo e sui balconi.

E poi giardini storici come i fiorentini Giardino dei Semplici e Orto Botanico, indagini sul florovivaismo in Toscana accanto ai giochi nell'orto, ai diari di giardinieri e all'alfabeto dei fiori. Queste e mille altre suggestioni paesaggistiche e botaniche sono presenti nelle proposte di lettura del mese di marzo della Biblioteca Comunale di Impruneta, in occasione dell'arrivo della stagione primaverile.

Una bibliografia di 32 titoli che, in maniera insieme scientifica, briosa e accattivante, offre un panorama su orti, parchi, giardini, fiori, piante, su tutto il bello possibile e immaginabile del regno vegetale.

Informazioni: Biblioteca comunale, piazza Buondelmonti 19/20, Impruneta (FI), 055 2036404,https://www.facebook.com/BibliotecaImpruneta/. Orario di apertura: lunedì 9-13, martedì 14-19, mercoledì, giovedì, venerdì 9-13; 14-19; sabato 9-13 e 14-19.