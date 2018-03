Carnevale Medievale, vince il Giglio di un soffio: 77 punti contro i 75 del Cavallo

Con uno spettacolo che ha messo al centro... l'acqua. Terzo il Gallo, quarta la Torre e quinto posto per il Leone

SAN CASCIANO - Due punti. Un soffio. O un'incollatura se si volesse utilizzare un termine dell'ippica.

Il Carnevale Medievale Sancascianese, edizione 2018, segna il ritorno alla vittoria del Giglio. 77 i punti della contrada di via IV Novembre e Decimo contro i 75 del Cavallo.

Terzo posto ottenuto dal Gallo (64), che in questo modo cancella un po' di delusioni per gli ultimi posti del passato. Le ultime due posizioni sono occupate da Torre con 55 punti che ha distanziato il Leone di due punti (53).

Giglio, dipinto di blu nel riflesso di un libro d’acqua che scorre, genera, muore e rinasce. E’ sgorgata da fontane, versata da brocche, ha risucchiato la vita e poi l’ha restituita risalendo la china dall’interno di un pozzo.

L’acqua che guarisce, l’acqua che compie miracoli, l’acqua che salva dalla rabbia e dalla vendetta di un amore non corrisposto, l’acqua che devasta.

E’ stato l’elemento naturale dell’acqua, contemplato in tutte le sue diverse declinazioni, incastonato in una storia di straordinaria forza simbolica e carica emotiva, a conquistare la giuria della nona edizione del Carnevale Medievale nel ventoso pomeriggio di oggi, domenica 25 marzo.

Un tema perfettamente in linea con il Medioevo, epoca dominata dalla cabala delle superstizioni, che ha legato elementi scenici, intrecci drammaturgici, allestimenti scenici e coreografici.

Ad ottenere le chiavi "de lo borgo" di San Casciano, vincendo l’edizione 2018 del Carnevale medievale, è stata la contrada capitanata da Emilio Magazzini e composta da un folto gruppo di contradaioli dinamici e profondamente innamorati del loro paese (come tutti gli altri del resto).

Una storia piena di poesia e amore che ancora una volta ha messo in rilievo il confine tra bene e male, tra pace e guerra, tra vita e morte, lanciando un messaggio originale attraverso il fluire evocativo dell’acqua.

“E’ il nostro modo per dire che la vita non sorride solo ai vincitori, a volte strizza l’occhio ai più deboli e premia chi perde, offre la possibilità agli sconfitti di prevalere - dice Magazzini - nella nostra visione di vita medievale il destino è capace di capovolgere la storia di un insuccesso e convertirla in un trionfo, a condizione però che ci siano amore e sincerità dei sentimenti, onestà, rispetto".

"E’ il nostro libro dei valori medievali - conclude il capo contrada gigliato - che abbiamo messo in scena e interpretato con un filo conduttore che riteniamo sempre di grande attualità, vince non chi esprime prepotenza e volontà di sopraffazione ma chi ama nel rispetto dell’altro, chi condivide, accoglie, esprime bene e lo sa trasmettere nell’interesse della propria vita e di quella familiare e di comunità”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Massimiliano Pescini, che ha rivolto parole di elogio e stima a tutti i contradaioli.

“Un grande lavoro, un grande impegno - ha detto il sindaco - espresso coralmente dalle cinque contrade, all’opera da mesi nella realizzazione di una manifestazione spettacolare che ogni anno esprime talento, creatività, ingegno e fine artigianalità, una forza che esprime un senso di comunità davvero ineguagliabile, grazie di cuore a tutti i contradaioli”.

Il valore aggiunto della rievocazione storica, che prende spunto dalle vicende di Castruccio Castracani e il suo assedio al castello di San Casciano, è la creazione di una scrittura drammaturgica, l’elaborazione di un testo, ideato, scritto e composto dalle contrade, poi teatralizzato con il supporto di costumi, scene, oggetti, musiche, danze e narrazioni.

“Ogni anno le contrade - aggiunge l’assessore alle feste popolari Roberto Ciappi - si preparano, si documentano, fanno ricerche e studiano sfumature e variazioni di un’epoca piena di fascino e contenuti come il Medioevo”.

“Un’esperienza indimenticabile che ha fatto emergere la grandezza di una piccola comunità che lavora per coinvolgere, divertire e divertirsi attraverso le emozioni dell’arte scenica, strumento di espressione efficace e comunicativo”.

E’ l’espressione che ha accomunato i giudizi della giuria composta da esperti, storici e giornalisti.

Hanno fatto parte della tribuna d’onore i giurati Giovanna Barbiero Bonaventura, presidente dell’Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia, Andrea Mazzi, responsabile della comunicazione della Fondazione Carnevale di Viareggio, la giornalista de La Nazione Olga Mugnaini, il vicepresidente della rete nazionale delle Bandiere Arancioni Touring Club Italiano Giuliano Ciabocco, la giornalista Adele Tasselli, collaboratrice de Il Tirreno, l’assessore al turismo del Comune di San Ginesio nelle Marche Simone Tardella.

E le tre storiche medieviste degli atenei universitari di Firenze, Siena, Bologna. Si tratta di Angelica De Gasperi, archeologa medievista docente alla scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell'Università di Firenze di Numismatica medievale, Irene Bueno del Dipartimento di Storia Culture Civiltà-Settore scientifico dell’ateneo di Bologna, Mariange Causarano della cattedra di Archeologia Medievale di Siena.