Ambiente. Passeggiate lungo la Pesa, dibattiti e film sul tema dell'acqua

Il Comune di Tavarnelle promuove un ciclo di eventi in collaborazione con le associazioni locali

TAVARNELLE - Passeggiate lungo il fiume Pesa, documentari, occasioni di confronto e approfondimento, proiezioni cinematografiche e dibattiti aperti alla comunità, tenuti insieme da un obiettivo comune: la gestione e il consumo consapevole della risorsa idrica.

E’ il tema dell’acqua il filo conduttore dell’iniziativa “Battello terra tutti i marinai”, frutto della collaborazione tra il Comune di Tavarnelle e l'associazione Cinema Olimpia, il Circolo Legambiente Chianti, l’associazione Cittadinanza Attiva e Partecipazione, l’Osservatorio polifunzionale del Chianti, l’Università di Siena e la sezione soci Coop Tavarnelle.

“Il ciclo di eventi - dichiara l’assessore all’ambiente di Tavarnelle Marco Rustioni - organizzato per la prima volta nel nostro territorio allo scopo di affrontare i molteplici aspetti che caratterizzano il mondo acqua, si delinea come un percorso di sensibilizzazione e di educazione ambientale".

"Un aspetto centrale dell’iniziativa - prosegue Rustioni - è la volontà di coinvolgere il più possibile la comunità e di renderla protagonista nella partecipazione attiva ad una serie di azioni che interessano temi e valori importanti tra cui l’attenzione alla qualità della vita, il rispetto per il patrimonio ambientale e la cultura della sostenibilità e la necessità di farne uno strumento condiviso e collettivo in ambienti rurali come il nostro”.

ASSESORE - Marco Rustioni (a sinistra)

Martedì 3 aprile, è prevista una tappa al cinema Olimpia in programma alle 21.15 con la proiezione del film “A Plastic Ocean” che descrive gli studi scientifici sull'inquinamento degli oceani portati avanti da alcuni ricercatori dei cinque continenti.

Una parte del film è stata girata nei laboratori del Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università di Siena e nei mari della Sardegna.

L'appuntamento successivo è previsto domenica 22 aprile in occasione della giornata mondiale della terra.

"Proponiamo una passeggiata lungo il fiume Pesa - aggiunge l'assessore Rustioni - per il monitoraggio delle acque e l'osservazione della flora e della fauna”.

Il ritrovo è alle 10 in piazza Gramsci nella frazione di Sambuca. Gli eventi sono ad ingresso gratuito.