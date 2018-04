Aprile, un mese di libri e incontri culturali alla biblioteca di San Casciano

Per la conoscenza della letteratura, della filosofia contemporanea e delle lingue straniere

SAN CASCIANO - Aprile, mese della lettura a San Casciano. La biblioteca comunale di via Roma risveglia con l’aria di primavera la passione per i libri e la conoscenza della letteratura, della filosofia contemporanea e delle lingue straniere.

Un ricco programma di attività e proposte culturali di alto livello si intensifica a partire da domani.

Mercoledì 4 e 11 aprile dalle 14.30 alle 16.30 è tempo di "S.O.S English" con il gruppo di conversazione in lingua inglese condotto dalla professoressa Franca Sozzoni. Ingresso gratuito su prenotazione presso la biblioteca.

Sempre mercoledì 4 aprile, nella sala conferenze, si terrà alle 17 “Il mercoledì del filosofo” a cura della professoressa Maria Grazia Sandrini. Ingresso libero e gratuito.

Giovedì 5 aprile 2018 alle 21 è prevista la presentazione del numero speciale della rivista Testimonianze “Balducci, Turoldo, Milani, preti di frontiera” con gli interventi di Severino Saccardi, direttore di Testimonianze e don Andrea Bigalli (in foto in alto), parroco di Sant’Andrea in Percussina.

Il 6 aprile alle 17 si conclude il programma degli eventi dedicati alla Festa della donna, messo in piedi dal Comune in collaborazione con le associazioni locali e le organizzazioni sindacali.

L’evento, curato da Laura Scalia, coordinatrice della Cgil del Chianti fiorentino, si intitola “Il lavoro delle donne, un bilancio di genere” e propone un incontro con la professoressa Annalisa Tonnarelli.

La sera alle 21 i cittadini sono invitati a partecipare all’incontro sul tema “La sperimentazione animale: bioetica e ricerca scientifica”, terzo ed ultimo appuntamento del ciclo di conferenze curati da Matteo Galletti.

Nel corso dell’evento saranno affrontati alcuni argomenti di bioetica, quali il rapporto tra etica e scienza, i rischi legati al mercato dei test genetici, le domande sollevate dalla sperimentazione animale. Ingresso libero e gratuito.

Sabato 7 aprile alle 17 la biblioteca comunale ospita la presentazione del libro di Guglielmo Maccioni “ValleHHermosa”.

Altri due incontri ravvicinati con la letteratura sono in programma il 13 alle 21 con il libro di Gabriele Peddes e Pietro Scarnera “Non sono che un uomo: vita e pensieri a fumetti di Ernesto Balducci” e l’intervento di don Alessandro Santoro.

Sabato 14 aprile alle 17 sarà protagonista il libro di Fabio Fabbiani “Non bestemmiare il tempo: l'ultimo insegnamento di Don Lorenzo Milani”.