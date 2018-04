Apre un Centro Assistenza Fiscale per professionisti a Mercatale

In piazza Vittorio Veneto. Il CAF CGN offre servizi in parte gratuiti e in parte a prezzi agevolati

MERCATALE (SAN CASCIANO) - A Mercatale, dopo la chiusura in contemporanea, nei primi di gennaio, di altre due attività commerciali (la bottega “Linea Sposa” della sarta Luciana Galli e il negozio di fiori “Fioridea” di Samuela Lotti), ci si era lasciati con l'appello speranzoso di Massimo Cerretelli, rappresentante della Pro Loco di San Casciano.

Un appello indirizzato a chiunque prendesse “in mano la situazione, proponendosi con nuove attività commerciali, nuove idee” per smuovere l'attività commerciale di Mercatale e far rivivere un paese, in cui da anni sono più i negozi che chiudono che quelli che riaprono.

E all'appello di Massimo, in combinazione con l'arrivo della primavera, ha risposto un ufficio autorizzato CAF CGN, che il 26 marzo ha aperto il suo nuovo studio al numero 40 di piazza Vittorio Veneto.

L'ufficio di piazza Vittorio Veneto può infatti contare sull'esperienza e la competenza del primo CAF dei professionisti d'Italia.

Il gruppo CGN è nato nel 1995 a Pordenone (sede attuale), in Friuli-Venezia Giulia, da un'idea di Giancarlo Broggian: quella di restituire a commercialisti e consulenti del lavoro la possibilità di gestire direttamente le dichiarazioni 730, superando il monopolio dei CAF sindacali.

Attualmente sono il primo gruppo nel mercato nazionale della consulenza fiscale e giuslavoristica business to business e si classificano al terzo posto tra i CAF italiani per numero di dichiarazioni 730 trasmesse.

Con la loro base di lavoro di squadra, i professionisti del CAF-CGN fondano la loro strategia lavorativa su un network telematico, per permettere al cliente non solo di ridurre i costi e i tempi di lavoro, ma anche di sviluppare nuove opportunità di business.

I servizi offerti dall'azienda sono in parte gratuiti e in parte a costo agevolato: assistenza per il modello 730 telematico, compilazione ISEE, invalidità civile e assegno sociale, contratti (in specifico di locazione), successioni e gestione contabilità di aziende, professionisti e ditte individuali, terzo settore, sono solo alcuni dei servizi della piattaforma network utilizzata dal CAF-CGN.

Per fare degli esempi concreti, l'ufficio di Mercatale si è attrezzato con propri mezzi per procurare al cittadino non solo documenti normalmente rilasciati dal Comune, come estratti di morte o di nascita, certificati AIRE, certificati di residenza, ma anche servizi per il tribunale (casellario giudiziario e carichi pendenti tra gli altri).

Inoltre, senza bisogno di rivolgersi al P.R.A, il cittadino può ottenere presso questo ufficio svariate pratiche, tra cui duplicato della carta di circolazione, sospensione del fermo amministrativo, cancellazione del medesimo, visura dei bolli di circolazione, in aggiunta a tutte le altre pratiche di catasto e conservatoria.

Ad accogliervi troverete la dottoressa Elisabetta Zacchini, consulente fiscale e tributarista, in orario di apertura dell'ufficio: la mattina (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle 9.30 alle 12.30 e il pomeriggio (dal lunedì al venerdì) dalle 15.30 alle 18.30.

Per appuntamento: tel. 0550691110 o email studio@elisabettazacchini.it.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA