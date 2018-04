"Che nome dai alle tue cisti?" A Firenze consulti dermatologici gratuiti

Il 9 aprile sono in programma visite per chi soffre di cisti, noduli e lesioni dolorose nella zona inguinale o ascellare

FIRENZE - Lunedì 9 Aprile a Firenze la nuova tappa della Campagna nazionale informativa e di sensibilizzazione sull’idrosadenite suppurativa (HS), chiamata “Che nome dai alle tue cisti?”, che prevede visite dermatologiche gratuite su prenotazione.

“Che nome dai alle tue cisti?” vede coinvolte 30 strutture ospedaliere ed universitarie su tutto il territorio nazionale in cui gli specialisti dermatologi saranno a disposizione per aiutare chi soffre di HS ad iniziare un percorso di cura presso i centri ospedaliero-universitari che hanno un ambulatorio dedicato ad una patologia ancora oggi misconosciuta e di difficile diagnosi.

L’HS infatti si manifesta con la formazione di cisti, noduli, ascessi e lesioni dolorose nelle aree inguinale, ascellare, perianale, dei glutei e alle pieghe mammarie e, meno frequentemente, sul cuoio capelluto, collo, dorso, addome e volto Il quadro clinico non è sempre di facile diagnosi e può simulare delle comuni “cisti sebacee” o essere scambiata per altre patologie (acne, follicoliti).

L’idrosadenite suppurativa è una patologia poco conosciuta, molto dolorosa e difficile da diagnosticare con un forte impatto sulla qualità della vita soprattutto in quei pazienti con un ritardo diagnostico decennale.

Lunedì 9 Aprile presso la SC Dermatologia dell’Azienda USL Toscana Centro presso il Presidio Ospedaliero Piero Palagi (ex I.OT.) – Viale Michelangiolo 41, Firenze, 3° piano, diretta dal Professor Nicola Pimpinelli dell’Università degli Studi di Firenze, chi soffre di HS potrà usufruire di una visita gratuita, previa prenotazione.

Le visite saranno effettuate dall’esperta specialista dermatologa Dr.sa Francesca Prignano, dirigente medico della SC Dermatologia, e dai suoi collaboratori nell’ambulatorio specificamente dedicato alla HS.

L’ambulatorio dell’HS presso il Palagi è una struttura dedicata a questa patologia con un alto standard di diagnosi e terapia. Per prenotare telefonare al numero 392 8077216 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00. “Che nome dai alle tue cisti?” è Patrocinata da Inversa Onlus, l’associazione italiana per i pazienti affetti di idrosadenite suppurativa (HS) nata per sopperire alle necessità e difficoltà dei malati legate alla gestione di una patologia cronica invalidante.

L’associazione, fondata nel 2010 da Giusi Pintori, sostiene proattivamente ogni singolo malato, fornendo informazioni e sostegno, con l’obiettivo di aiutare le persone a vivere meglio. Per ulteriori informazioni: www.chenomedaialletuecisti.it