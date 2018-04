Oltre 5 milioni di esami del sangue in un anno nel Laboratorio Hub della Asl

Nella zona di Firenze il servizio offerto ogni giorno a 1300 persone. Una guida sui 13 punti di prelievo

FIRENZE - Oltre 5 milioni di esami del sangue, 5.573.487 per l’esattezza, sono stati eseguiti nel 2017 presso il laboratorio Hub dell’Azienda diretto dalla dottoressa Patrizia Casprini del Dipartimento medicina di Laboratorio, che per la zona di Firenze ha sede presso l’ospedale San Giovanni di Dio.

Il dato non prende in considerazione gli esami per pazienti interni ricoverati in ospedale e urgenze del presidio, che nello stesso anno, sono stati, invece, pari a 1.136.174. I numeri arrivano in concomitanza con la distribuzione partita in questi giorni in tutti i presidi zonali di Firenze, della brochure informativa dell’Azienda che servirà da guida agli utenti nella scelta dei punti prelievi ematici presso gli ambulatori dell’area fiorentina.

Tra strutture convenzionate e presidi sanitari territoriali, sono 13 i punti prelievo ematici dell’Azienda nell’ambito territoriale della zona di Firenze che copre un bacino di utenza di oltre 382.000 persone. Ma anche se il prelievo viene effettuato in una struttura convenzionata, è sempre al Laboratorio del San Giovanni di Dio che il campione biologico viene analizzato.





Attraverso questa rete la Asl Toscana Centro offre il servizio di prelievo con modalità di accesso diversificato ad oltre 1.300 persone al giorno nell’ambito territoriale della zona di Firenze: diretto (dal lunedì al sabato) per 8 delle 13 strutture; con prenotazione Cup (o con call center o di persona) nelle altre, in alcune di queste anche con doppia modalità, accesso diretto e prenotazione Cup.

In particolare in 2 dei 13 ambulatori, l’accesso diretto è solo per alcune prestazioni come esami segnalati urgenti dal medico che prescrive, consegna dei campioni biologici, esami ematici in gravidanza.





Il servizio di prelievo del sangue viene effettuato presso gli ambulatori del sangue di due ospedali dell’Azienda, il Santa Maria Nuova e il San Giovanni di Dio mentre sette sono, invece, i punti prelievo presso i presidi territoriali. Si tratta del presidio Dalla Piccola, D’Annunzio, Camerata, Canova, Santa Rosa, Morgagni e Le Piagge.

Quattro sono, invece, le strutture convenzionate dove viene effettuato il servizio, le due sedi della Croce Rossa Italiana, via di Camerata e Borgo San Frediano, e le due Misericordie del Galluzzo e di Badia a Ripoli.