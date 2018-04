Rubavano in scuole e asili della Val d'Elsa: "beccati" in flagrante due minorenni

I carabinieri di Poggibonsi li hanno colti sul fatto mentre rubavano in un asilo. Uno arrestato, l'altro deferito

VAL D'ELSA - I carabinieri della Compagnia di Poggibonsi erano sulle loro tracce da diverso tempo, stanotte sono stati sopresi in flagrante durante l’ennesimo furto presso l’asilo di via San Gallo, a Poggibonsi.

E’ finito così presso il Centro di Prima Accoglienza per minorenni di Firenze in stato di arresto B.B. di anni 17 residente a Casole d’Elsa, pluripregiudicato e non nuovo a questo tipo di reati, mentre N.G. di anni 16 residente a Poggibonsi, incensurato ma con precedenti di polizia è stato deferito in stato di libertà al Tribunale per i minorenni di Firenze, entrambi per furto aggravato in concorso.

I due minori, italiani, dopo essere entrati nell’istituto scolastico forzando una porta antipanico, avevano asportato dagli armadietti in uso ai docenti una macchina fotografica e del danaro, venendo però scoperti e fermati dai militari che erano sulle loro tracce, quando ancora si trovavano all’interno della struttura.

A carico dei due i carabinieri di Poggibonsi stanno in queste ore ricostruendo numerosi altri furti sempre presso istituti scolastici nei comuni di Poggibonsi, Colle Val d’Elsa, San Gimignano e Monteriggioni.

La giovane coppia di minorenni da alcuni mesi aveva fatto dei furti presso le scuole il sistema attraverso il quale, in maniera facile e poco rischiosa sono riusciti ad impossessarsi di danaro e altre utilità per un valore complessivo di alcune migliaia di euro.

I due erano diventati una vera “piaga” per le scuole valdelsane.