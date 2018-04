La primavera croccante, "a tutto fritto", alla Trattoria Pizzeria Antica Calcinaia

Due grandi proposte tradizionali: il fritto dell'aia con le verdure; il cervello fritto con i carciofi

SAN CASCIANO - Una vera e propria "patria del fritto alla toscana": la Trattoria Pizzeria Antica Calcinaia, fra San Casciano e Mercatale, ha approcciato questa primavera con due proposte dedicate alla frittura tradizionale.

Tradizionale e, nel primo caso, quasi del tutto scomparsa: patron Marco Romoli e lo chef Gero Paino hanno infatti inserito in carta il cervello di vitella con i carciofi fritti (nella foto in alto).

Una sorta di piatto "icona" per tantissimi che, da piccoli, lo hanno mangiato in casa, cucinato con amore da mamme o nonne. Potranno ritrovarlo (peraltro a un prezzo imbattibile) anche all'Antica Calcinaia.

E, magari, gustarselo a un tavolo apparecchiato nella splendida terrazza affacciata sul Chianti.

IL FRITTO DELL'AIA - Pollo, coniglio e verdure di stagione

L'altra proposta verte invece sul tradizionale fritto misto toscano, il fritto "dell'aia", ovvero pollo e coniglio, accompagnato con le verdure di stagione croccanti.

Una croccantezza ottenuta con una pastella anche in questo caso tradizionale, a base di birra.

Non ci credete? Provate e... non ve ne pentirete!

Trattoria Antica Calcinaia, via Grevigiana 21

Località Calcinaia (San Casciano), telefono 0558294785

