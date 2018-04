Festa della Liberazione, letture, musica, teatro e rievocazione storica

Oltre alla deposizione delle corone ai monumenti ai caduti, molte le iniziative nel Chianti fiorentino

CHIANTI FIORENTINO - Il 25 aprile è festa grande nel Chianti fiorentino. La memoria è un’eco diffusa che si moltiplica nei Comuni di Greve, San Casciano, Barberino e Tavarnelle con il coinvolgimento attivo della comunità e degli studenti.

Un ricco programma di iniziative evoca e ripercorre il settantatreesimo anniversario della Liberazione negli spazi pubblici dell’Unione comunale attraverso i linguaggi e le forme di espressione più diversi come la musica, la lettura, il teatro e la rievocazione storica.

Alle cerimonie itineranti con la deposizione delle corone ai monumenti ai caduti, si aggiungono numerose le iniziative organizzate dalle amministrazioni comunali in collaborazione con le associazioni locali volte a rendere collettivo e partecipato l’anniversario della Liberazione.

A Panzano, nel comune di Greve in Chianti, il 25 aprile, come tradizione vuole, imperversa la storia e la rievocazione con la Festa della Stagion Bona.

SAN CASCIANO

A San Casciano è la musica a diffondere il valore della memoria. Gli studenti delle primarie e delle medie sono protagonisti con alcune letture davanti alle pietre di inciampo di via Roma.

Alle 18 il Teatro Niccolini ospiterà il concerto per la Liberazione “Florence Cello Ensemble & Friends”, organizzato in collaborazione con il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze.

Da Mercatale parte alle 9.30, nei pressi del rifugio di Valigondoli, la Camminata della memoria, attraversi i luoghi e i boschi segnati dal passaggio del fronte fino a Pratale e Fabbrica.

TAVARNELLE-BARBERINO

A Tavarnelle A partire dalle 9 si terrà la deposizione delle corone ai monumenti ai caduti del territorio di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle con la partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Filarmonica Giuseppe Verdi di Marcialla.

Alle 11.15 è previsto un intervento di Matteo Mazzoni, direttore dell'Istituto Storico per la Resistenza in Toscana in piazza Matteotti a Tavarnelle.

Alle 13 il C.R.C. La Rampa di Tavarnelle organizza il pranzo della Resistenza. Il ricavato sarà destinato all'Istituto Storico per la Resistenza in Toscana.

Alle 21.30 sempre il C.R.C. La Rampa organizza Azad - Libertà Recital con Marco Rovelli e Serhat Akbal.

Giovedì 26 aprile alle 21.15 l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Don Milani propone lo spettacolo “Il sangue e l'erba, la memoria del futuro” di Massimo Salvianti, con la partecipazione dei ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Don Milani.

A PANZANO IN CHIANTI

La festa della Stagion Bona, organizzata dall’associazione Il Grondino di Panzano in Chianti, rivive in una rievocazione storica in costume che da oltre cinquanta anni celebra l'antica faida tra i Gherardini e i Fridolfi.

Dalle 11 sono previsti i banchi del mercato con i prodotti tipici locali. La festa entra nel vivo alle 16 con il corteo storico che sfila tra le strade del paese fino alla piazza del castello.

E’ in questo luogo che si tiene il processo a Carlo de' Gherardini, reo dell'uccisione di un membro dei Fridolfi. Lo spettacolo si chiude con balli in piazza e spettacoli pirotecnici.