Al via le domande per richiedere il contributo economico per libri e quaderni

Il Pacchetto scuola rivolto agli studenti di medie e superiori. Per contrastare l'abbandono scolastico

SAN CASCIANO - Dal 2 maggio sarà possibile presentare la domanda per accedere agli incentivi legati al sostegno al Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2018/2019. Si chiama “Pacchetto Scuola” ed è un contributo economico, messo a disposizione dalla Regione Toscana per l’acquisto di libri di testo, di altro materiale didattico e in genere di materiali necessari ai fini della frequenza scolastica.

Possono partecipare solo le famiglie di studenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado o secondarie di secondo grado che hanno un ISEE inferiore a € 15.748,78 e non abbiano compiuto i venti anni. Le domande possono essere inoltrate dal 2 maggio all’11 giugno 2018.



“L'obiettivo del pacchetto - commenta l’assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Molducci - è quello di dare una mano agli studenti le cui famiglie si trovano in difficili condizioni socio-economiche, l’incentivo è riservato ai cittadini residenti nel Comune di San Casciano con età non superiore ai venti anni, favorisce l’accesso e il completamento degli studi e mira a contrastare il fenomeno dell'abbandono scolastico”.

Il Comune ha provveduto a pubblicare l'avviso per l'assegnazione del contributo economico. Sarà il Comune a predisporre la graduatoria, stilata in ordine di valore Isee, senza distinzione di ordine e grado di scuola, sulla base di coloro che hanno richiesto il contributo. Il testo, corredato di bando e modello di domanda, è reperibile presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico del Comune di San Casciano e sul sito www.sancascianovp.net. Informazioni possono essere richieste all'Ufficio servizi educativi del Comune: tel. 0558256-269/271, scuola@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it. in orario di apertura al pubblico: lunedì e giovedì 8:30-12:30 e 16:00-18:30.