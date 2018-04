"Sogno e realtà": a Firenze le creazioni artistiche di Giovanni Chilleri

Lo scultore imprunetino esporrà dal 5 al 19 maggio presso lo spazio espositivo delle Murate

IMPRUNETA – Ha il titolo di “Sogno e realtà” la mostra personale dello scultore imprunetino Giovanni Chilleri in programma dal 5 al 19 maggio presso la Sala Panottico de “Le Murate” a Firenze (piazza Madonna della Neve).

Il vernissage è previsto per il 5 maggio alle ore 17 e, oltre all'artista saranno presenti gli storici dell'arte Virginia Bazzechi e Luca Nannipieri.

Giovanni Chilleri nasce nel 1949 ad Impruneta; durante la sua formazione, presso l’Istituto d’Arte di Firenze, si specializza in modellistica, cesello ed oreficeria. II lungo tirocinio in tale campo e la grande abilità tecnica raggiunta unita al suo estro artistico, gli hanno permesso di ottenere incarichi prestigiosi come l’esecuzione di medaglie per il 30° Anniversario della Liberazione, l’ideazione di una medaglia originale in oro con Pegaso per la Regione Toscana, e altri prestigiosi trofei artistici.

Chilleri, oltre ad aver lavorato nell’atelier Gori e Zucchi, ha presentato le sue creazioni in importanti manifestazioni quali: “Aurea”, la Biennale di Arte Orafa di Firenze in PaIazzo Strozzi, “J.A.” International Jewelry Show di New York ed altri ancora. Importanti gioiellerie e marchi internazionali come Bulgari, Cartier, Tiffany e Piccini Ugo, hanno acquistato alcune delle sue originali creazioni.

Da alcuni anni si dedica con passione alla scultura esponendo le proprie opere in collettive, personali e rassegne; grazie alla loro forte connotazione etica e civile, alcune sue sculture sono state scelte a decoro di spazi urbani, tra le ultime la “Dea della Forza” collocata a San Casciano Val di Pesa. L’ultima mostra personale, dal titolo “Dialoghi”, si è svolta nella sala delle “Eroine” nel Palazzo Comunale di Pontassieve; di recente, su incarico dell’hotel Excelsior e Regis, ha curato un’ istallazione in piazza Ognissanti a Firenze, dal titolo “Ecolabirinto”, l’opera di enormi dimensioni è stata interamente realizzata con oggetti di recupero.

Di lui ha scritto Virginia Bazzechi: “Ciò che contraddistingue le creazioni artistiche di Chilleri è la grande capacità di miscelare sempre nella giusta quantità e qualità Energia e Armonia, Forza e Sensibilità”.

La mostra, a ingresso libero, sarà aperta coi seguenti orati: martedì e giovedì 16.00/20.00; mercoledì e venerdì 16.00/19.00; sabato 10.30/12.30 – 16.00/19.00. Chiuso domenica e lunedì.