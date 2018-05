La magia della Tenuta Vignamaggio: fra storia, futuro e biodiversità

Alla scoperta di uno dei luoghi per eccellenza del Chianti Classico: anche con 6 proposte tour-degustazione

GREVE IN CHIANTI - La primavera è sbocciata in tutto il suo splendore anche nel Chianti Classico. Vi diamo un consiglio per viverla appieno in uno dei luoghi più suggestivi nel territorio di Greve in Chianti, Vignamaggio.

ALLA SCOPERTA DI VIGNAMAGGIO

Prima però andiamo a conoscerlo questo luogo unico: Vignamaggio è una delle più antiche aziende agricole della Toscana, fondata nel XIV dall’illustre famiglia di origine feudale dei Gherardini, signori del Chianti nella Valdelsa e Valdigreve, ma soprattutto potente dinastia, all’epoca al centro della vita politica ed economica fiorentina.

Nel 1420 la proprietà passa di mano alla famiglia Gherardi che per 5 secoli preserva lo splendore di Vignamaggio mentre questa prospera come fattoria e azienda vinicola, la cui villa viene descritta in una lettera del 1600 come “un’imperiosa signora” che dall’alto osserva le campagne che la circondano, in cui si coltivano grano, avena, viti, fave, orzo, segale, cicerchie, ceci, miele, lino, canapa, mandorle, noci, fichi, more e si producono lana e cacio.

A causa della crisi agricola dell’800 Vignamaggio passa di proprietà numerose volte in poco più di un secolo: viene acquistata dai Sanminiatelli nel 1926 e nel 1987 da Gianni Nunziante, per poi divenire nel 2014 proprietà di un gruppo di amici che ne affida lo sviluppo ad uno dei soci, Patrice Taravella, e alla sua compagna Emmanuelle Sebillet, ideatori del progetto.

Il loro entusiasmo ha convinto il gruppo della necessità di investire nel Chianti e ha permesso l’inizio del progetto nel 2014.

IL PROGETTO

Nel 2014 è cominciato il progetto di conversione all’agricoltura biologica dell’azienda, accompagnato da uno studio per recuperare alcune varietà di viti locali, selezionando ceppi genetici storicamente presenti sul territorio.

Sangiovese, Occhiorosso, Malvasia bianca, Canaiolo nero, Mammolo ed altre varietà sono state analizzate per poter recuperare il ricco patrimonio genetico e fornire prezioso materiale vegetale per i futuri impianti viticoli aziendali.

Sempre con l’intento di contribuire alla biodiversità locale, nel 2015 Vignamaggio ha gettato le basi del progetto fattoria, nato dalla volontà di diversificare le colture e scavalcare il binomio vigneti/oliveti, che da almeno 70 anni predomina nel paesaggio chiantigiano, per abbracciare un concetto di fattoria toscana all’avanguardia, sempre nel rispetto dei ritmi e dei tempi che la natura ci impone.

Nel progetto agricolo spiccano i frutteti dei piani di Montagliari, dove sono stati piantati melograni, susini, fichi, albicocchi, meli e peri.

Nella zona più fresca del Mulino del Piano sono stati piantati i piccoli frutti: lamponi, more, ribes nero, ribes, con cui Vignamaggio creerà succhi di frutta e conserve, mentre le zone non vocate alla viticoltura come i fondivalle e i versanti settentrionali sono stati destinati alla coltivazione di orzo, favino e grano appartenente alle varietà Verna e Senatore Cappelli.

Infine è stato completato il progetto di allevamento semi-brado di suini di razza Cinta Senese, che dispongono di 11 ettari di bosco dove scorrazzare liberamente a caccia di ghiande, 2 stagni dove fare il bagno e una stalla dove ripararsi nei giorni più freddi.

Oggi Vignamaggio annovera 250 ettari di proprietà, composti da 155 ettari di boschi, 62 ettari di vigneti, 32 ettari di oliveti, 12 ettari di frutteti, cereali e piccoli allevamenti, secondo un modello che, ispirandosi al concetto di fattoria toscana più antico, ha l’obiettivo di gettare le basi per l’agricoltura di domani.

"PER FAR BELLO IL GIORNO"

Un’idea, un motto che sintetizza la capacità di Vignamaggio di racchiudere molteplici funzioni ed esprimere potenzialità che la rendono unica nel suo genere.

Luogo da abitare ed esperienza da vivere, Vignamaggio non è solo un’azienda vinicola e agricola, né un resort o un ristorante di campagna, ma tutte queste cose insieme, perché nasce come un progetto che dà nuovo valore e significato a gesti di bellezza e ai piaceri quotidiani.

Un concetto che si unisce alla volontà di dare nuovo significato alle piccole azioni che rendono la nostra giornata più bella, come riscoprire l’incanto di una passeggiata nel bosco, degustare un ottimo vino accompagnato da prodotti di eccellenza e ritrovare così sapori dimenticati.

LE DEGUSTAZIONI A VIGNAMAGGIO

Concedersi una degustazione dei vini di Vignamaggio, un tour, un pranzo o una cena, vi farà accedere al cuore della Tenuta, prendendo parte a un lungo viaggio cominciato più di 600 anni fa che vi permetterà di assaporare i prodotti dell’azienda.

Sei le possibili combinazioni fra le quali scegliere.

CLASSIC TOUR: se non volete perdere l’occasione di visitare Vignamaggio, il Classic Tour è la formula che fa per voi. Potrete prendere parte alla visita guidata delle cantine e del giardino all’italiana della villa, per poi riprendere il vostro viaggio con un magnifico ricordo del Chianti. Dura circa un'ora, prezzo 10 euro a persona.

TASTING: chi è soltanto di passaggio potrà prendersi una pausa all’aperto, godendosi il panorama e sorseggiando due diversi vini: il Chianti Classico Riserva “Gherardino” e la Gran Selezione “Monnalisa”, accompagnati da un tagliere di salumi di Vignamaggio e formaggi. Durata... a piacere, prezzo 15 euro a persona.

AL BANCO: tutti i visitatori di Vignamaggio vengono invitati ad assaggiare i vini disponibili al wine bar, nello spazio di vendita diretta. I vini a disposizione cambiano ogni giorno. Durata a scelta, gratuito.

TASTING TOUR: visita guidata seguita da degustazione e merenda con due Chianti Classico o IGT Toscana Rosso, Vinsanto, Olio Extravergine di oliva. I vini saranno accompagnati da una selezione di salumi di Vignamaggio, formaggi toscani e cantuccini fatti in casa. Durata 1 ora e 30, prezzo 25 euro a persona.

DEGU-PRANZO: visita guidata seguita da un pranzo completo con degustazione dei vini (due Chianti Classico e un IGT Toscana Rosso), Vinsanto, Olio Extravergine di Oliva, quattro vini in abbinamento con le quattro portate (antipasto, primo, secondo, dolce). I piatti sono scelti dallo chef di Vignamaggio. Tutto sarà cucinato con prodotti di stagione e provenienti dall'orto della tenuta. Durata 2 ore, prezzo 59 euro a persona.

TOUR E CENA AL TRAMONTO: visita guidata seguita da una cena completa con degustazione dei vini (un aperitivo Rosé Albaluce, due Chianti Classico e un IGT Toscana Rosso), Vinsanto, Olio Extravergine di Oliva, quattro vini in abbinamento con le quattro portate (antipasto, primo, secondo, dolce). I piatti sono scelti dallo chef di Vignamaggio. Tutto sarà cucinato con prodotti di stagione e provenienti dall'orto della tenuta. Durata 2 ore, prezzo 67 euro a persona.

Potete anche regalare la degustazione con tour guidato acquistando un voucher sull'e-shop, scrivendo a degustazioni@vignamaggio.com o chiamando allo 0558546624.



