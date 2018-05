Dalla sagra della ficattola all'esposizione canina, gli eventi del week end

Un finesettimana all'insegna della gastronomia, della musica, del cinema, dello sport, degli amici animali

IMPRUNETA - Sarà un week-end ricchissimo di eventi a Impruneta. Un fine settimana all'insegna della gastronomia, della musica, del cinema, dello sport, della lettura, degli animali e del ballo liscio. Ecco alcuni suggerimenti.

Sabato e domenica 6, primo weekend della quattordicesima Sagra della Ficattola, a Impruneta. Organizza il Rione Sante Marie.

Sabato, dalle ore 16.30 Vieni ad assaggiare le ficattole, dalle 20.30 cena Gran Grigliata (costo 20 euro, bambini fino ai 6 anni gratis, 7-12 anni metà prezzo, ficattole, prosciutto crudo e stracchino, penne ai 4P, grigliata mista, insalata, cantucci e vin santo, acqua e vino), a seguire musica live con i Pierrot e la Luna (Litfiba cover band).

Domenica, dalle ore 16.30 Vieni ad assaggiare le ficattole, dalle 20.30 Apericena (bevuta, buffet costo 10 euro, Karaoke con Lorenzo & Lorenzo). Info e prenotazioni cene: http://www.rionesantemarie.it, 345 9474130.

Domenica, presso la Casa del Popolo, in via della Croce 41, a Impruneta, ballo liscio con Fosco (4.5 h 21.30) e con Zivago (6.5, h 21.30). Info e prenotazioni: 348 5220977 – 338 5465140.

Sabato e domenica dalle 11 alle 18, presso la terrazza della tenuta Le Montanine, Via Volterrana 43, Chiesanuova-Firenze, “Succo d'uva & La banda del naturale”, degustazioni e acquisti diretti da 40 produttori di vino provenienti da tutta Italia e dai produttori di salumi, formaggi, olio, street food, caffè e birra. Costo 10 €, per degustare tutti i vini dei Vignaioli. Informazioni: 339 1129516, succoduvatasting@gmail.com.

Domenica, dalle 8, presso il campo sportivo di Tavarnuzze, 14a Esposizione Nazionale Canina / 8° Memorial Giovanni Borghi. Informazioni: Lucilla 338 8484996, Maurizio 338 2071512.

Sempre domenica, Sartafossi Mtb Impruneta 2018. Programma: ore 8, ritrovo presso Stav Piattello Green (via Vittorio Veneto 39, Impruneta); ore 9, partenza (percorso 35 km circa); ore 13, rientro previsto. Pranzo finale. Casco obbligatorio. Informazioni: http://www.tuscanymtbguide.it.

Domenica, prima giornata del 6° Trofeo di basket Città del Cotto, presso il Palazzetto di Impruneta. Si inizia con la categoria Esordienti. Appuntamenti successivi: il 27 maggio con la categoria Under 15 e il 3 giugno con la categoria Under 16. Organizza il Basket Impruneta, Via Luca della Robbia 2 50023 Impruneta. Informazioni: http://www.basketimpruneta.it/.

Domenica 6 maggio, ore 13, per i “Pranzi a Tema del Circolo San Giuseppe”, “Cucina Greca”. Euro 20 a persona. Prenotazioni entro il 3 maggio presso il bar del Circolo, piazza Buondelmonti, Impruneta.

Per chi ama il cinema, sabato alle ore 21.30 e domenica 6 maggio alle ore 17 e 21.30, presso il Cinema Buondelmonti, piazza Buondelmonti 27, Impruneta, proiezione del film “Avengers Infinity War”.

Prosegue intanto fino a domenicala la 7a Festa di Primavera, in piazza Attilio Bandinelli III, a Impruneta.

Lunedì 7 maggio, ore 21, presso l'Oratorio della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, via XX Settembre 5, Tavarnuzze, incontro “Orientarsi nel mondo dei social media”, con il giornalista ed esperto di comunicazione Antonello Riccelli. A cura del Gruppo Giovani Tavarnuzze.

Sempre lunedì 7 maggio, ore 21.30, presso la Sala Conferenze della Casa del Popolo di Impruneta, Vicolo della Croce 39, nell'àmbito del Cineforum della CdP, proiezione del film 'La strategia della lumaca', di Sergio Cabrera. Breve introduzione a cura della curatrice della rassegna, Lara Fabbrizzi. Ingresso riservato ai soci Arci.