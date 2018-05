Dai dinosauri alla cena del maialino, tanti modi per divertirsi a Impruneta

Gli appuntamenti del finesettimana: da non scordare il piazza Nova Ghost Talent di domenica

IMPRUNETA - Non mancheranno nemmeno in questi giorni le occasioni di passare il tempo divertendosi a Impruneta, per un fine settimana all'insegna dei dinosauri, della gastronomia, della musica, del cinema, dello sport, della lettura, degli animali e del ballo liscio.

Sabato e domenica, secondo weekend della 14a Sagra della Ficattola. Organizza il Rione Sante Marie.

Sabato dalle ore 16.30 Vieni ad assaggiare le ficattole, dalle 20.30 Cena del maialino (costo 22 euro, bambini fino ai 6 anni gratis, 7-12 anni metà prezzo, ficattole, prosciutto crudo e stracchino, pasta alla Morena, maialino su 'iffoco, insalata, cantucci e vin santo, acqua e vino), a seguire musica live con i cani Esclusi, cover band Rino Gaetano).

Domenica, dalle ore 16.30 Vieni ad assaggiare le ficattole, dalle 20.30 Apericena (bevuta, buffet costo 10 euro), dalle 21.30 Piazza Nova Ghost Talent, V edizione (vieni ad esibirti, canta, balla oppure proponi qualcosa di divertente!). Info e prenotazioni cene: Rione Sante Marie, 345 9474130.

Sabato, dalle 20, al Circolo Ricreativo Culturale di Pozzolatico, il Gruppo Sardi in Toscana, organizza due serate con cena e musica tradizionale della Sardegna. Menu: salumi e formaggi sardi, gnocchetti alla Barbaricina, il principe “Sardo”, detto maialetto “Porceddu” e contorno, vino, acqua, dolci Sevadas al miele, formaggio e zucchero. Gradita la prenotazione: 340 8932670.

Sabato, dalle 19.30, presso il Circolo Arci Bottai, Serata Bottai Blues. Buffet con bevuta 10 euro. Domenica, presso la Casa del Popolo, in via della Croce 41, a Impruneta, ballo liscio con Extra (h 21.30). Info e prenotazioni: 348 5220977 – 338 5465140.

Sabato alle ore 21.30 e domenica alle ore 17 e 21.30, presso il Cinema Buondelmonti, piazza Buondelmonti 27, Impruneta, proiezione del film “Arrivano i prof”.

Da sabato 12 maggio a domenica 24 giugno 2018, ogni sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30 è aperta la mostra “The world of dinosaurs”, allestita presso il Parco Sassi Neri di Impruneta, dalla Wonderworld Entertainment, con il patrocinio del Comune di Impruneta e con il coordinamento dell’Associazione Turistica Pro Loco Impruneta!.

Domenica, intera giornata, "Mangiasano", biomercatino sano, locale e solidale, in piazza Buondelmonti, a Impruneta.

Sempre domenica dalle 15.30, ballo liscio con musica dal vivo alla Società Corale di Mutuo Soccorso, in via Vittorio Veneto 29, a Impruneta.

Domenica, dalle 18 alle 23, IV Festa della Birra, organizzato dal Gruppo Giovani Tavarnuzze, via XX Settembre 3, Tavarnuzze. Una serata in compagnia, ricca di divertimenti, cena, musica e tanta birra, all'insegna della tradizione bavarese. Ingresso libero. Musica dal vivo con Overflow - Acoustic Duo.

Lunedì 14 maggio, ore 21.30, presso la Sala Conferenze della Casa del Popolo di Impruneta, Vicolo della Croce 39, nell'ambito del Cineforum della CdP, proiezione del film 'Jackie', di Pablo Larrain. Breve introduzione a cura della curatrice della rassegna, Lara Fabbrizzi.