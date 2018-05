Contro droga, alcol, ludopatie, un'alleanza tra scuola, famiglie e territorio

Un seminario aperto ai genitori in programma il 22 maggio all'Elsa Morante di Firenze

FIRENZE E CHIANTI - Quali sono le competenze che i genitori devono promuovere nei propri figli affinché non cadano in vecchie e nuove dipendenze? Quali servizi offre il territorio? Come si pone la scuola di fronte a queste situazioni? Quali sono i "segnali" a cui genitori e docenti devono prestare attenzione? A chi ci si può rivolgere? La risposta a queste e ad altre domande dal seminario "Alleanza tra scuola, famiglia e territorio per la promozione del benessere giovanile"

Prevenire ed individuare le dipendenze (alcol, fumo, droghe, ludopatie,ecc.)" che si terrà martedì 22 maggio dalle 17,30 nell'aula magna dell'Istituto "Elsa Morante-Ginori Conti", via Chiantigiana 26/a a Firenze.

L’incontro è organizzato dall'Istituto di Istruzione Superiore “Elsa Morante-Ginori Conti” con gli Istituti Comprensivi Teresa Mattei e Antonino Caponnetto, in collaborazione e con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Firenze, del Quartiere 3 e dell’Azienda del Servizio Sanitario della Toscana. L’evento è aperto ai genitori, ai docenti, agli studenti e agli operatori del territorio. Su richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione.

La finalità dell'incontro è quella di mettere insieme le risorse del territorio in una rete che promuova la salute dei giovani e sia di supporto a tutte le figure coinvolte (genitori, studenti, insegnanti, operatori, ecc.).

Durante l’incontro saranno mostrate quali competenze i genitori dovrebbero promuovere nei propri figli per evitare che cadano in una qualsiasi dipendenza (es: alcol, fumo, droghe, ludopatie, ecc.) e quali servizi offre il territorio per affrontare una situazione che può essere molto complicata da affrontare e risolvere.

I genitori riceveranno materiale informativo. Intervengono: Laura Giannini (Dirigente Scolastico Istituto Elsa Morante-Ginori Conti, nella foto), Alfredo Esposito (Presidente Quartiere 3), Marta Galanti (Commissione politiche sociali Quartiere 3), Lucia Galassi (Docente Cultura Medica Istituto Elsa Morante), Patrizia Giannelli (USL TC - UFS Promozione della Salute), Patricia Bettini (USL Toscana Centro – Ambito Firenze Centri Consulenza Giovani), Caterina Borrello e Alessandro Barbanti (UFM SER.D.B), Cesare Menchi (Educatore – Operatore di strada). I posti sono limitati e riservati.

L’iscrizione deve essere effettuata dal sito della scuola ”Elsa Morante-Ginori Conti”. Per qualsiasi informazione contattare l’Istituto “Elsa Morante-Ginori Conti”, Via Chiantigiana 26/a - Tel. 0556531360-1 Email: segreteria.didattica@elsamorante.gov.it