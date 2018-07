Consigli anti truffa con i carabinieri: week end (e non solo) di incontri con i cittadini

Super campagna del Comando provinciale dell'Arma: obiettivo, prevenire al massimo episodi molto frequenti

FIRENZE - A distanza di qualche mese dalla positiva campagna di informazione verso la cittadinanza per combattere il fenomeno delle truffe agli anziani, il Comando provinciale dei carabinieri di Firenze ha inteso proseguire lungo il percorso di prevenzione intrapreso, per mettere in guardia i cittadini rispetto ad un’altra insidiosa tipologia di truffa che si aggiunge alle altre.

Si tratta dei finti addetti delle società di erogazione di servizi come luce, acqua, gas: nei casi più recenti, hanno simulato fughe di gas, perdite o contaminazioni di acqua per accedere alle abitazioni e farsi consegnare (o rubare) denaro o gioielli. Ne abbiamo dato conto più volte anche sul Gazzettino del Chianti.

Questo week end, infatti, i comandanti di tutte le Stazioni del comando provinciale parteciperanno a numerose riunioni organizzate in sale parrocchiali, piazze, centri di aggregazione, case del popolo, spazi messi a disposizione dalle varie amministrazioni locali, con il preciso scopo di incontrare quante più persone possibile e fornire loro consigli, accorgimenti e buone prassi, da utilizzare e tenere sempre a mente per scongiurare la sgradita visita dei truffatori.

Nel corso degli incontri sarà distribuito anche un opuscolo con un vademecum su come comportarsi.

La campagna di informazione parte dal presupposto che ogni qualvolta vengono fornite utili indicazioni ai cittadini per proteggersi da determinate tipologie di reato, seguono positivi riscontri sul territorio.

La passata iniziativa contro le truffe agli anziani ne è un esempio chiaro: grazie ai numerosi incontri organizzati dai comandanti di Stazione, infatti, è stato possibile mettere in guardia i cittadini e consentire loro di riconoscere subito se chi li contattava telefonicamente stava cercando di truffarli. Inoltre, è stato registrato un calo sensibile delle truffe commesse in danno di anziani e un aumento di quelle non andate a buon fine, effetto questo della maggiore consapevolezza dei cittadini.

Ecco perché si è sentita l’esigenza da parte del comando provinciale Carabinieri di aggiornare i cittadini rispetto al tipo di truffa che ha trovato maggiore diffusione nell’ultimo periodo, con consigli e accorgimenti che, in molti casi, possono fare la differenza.

Tra i consigli che saranno dispensati, ad esempio, sarà ricordato che di solito il controllo a domicilio delle utenze domestiche viene preannunciato con un avviso (apposto al portone di un palazzo o comunicato dal portiere) che indica il motivo, il giorno e l’ora della visita del tecnico.

In qualsiasi caso, nel dubbio, “chiamare sempre il 112”

L’impegno dell’Arma di Firenze è quello di essere sempre al fianco della cittadinanza, garantendo il massimo sforzo sul territorio con le proprie pattuglie e le Stazioni carabinieri.

Perno centrale e fondamentale di tutta l’iniziativa sarà la Stazione carabinieri. Non a caso gli incontri sono tenuti proprio dai comandanti di Stazione, figura di riferimento per tutte le comunità della provincia di Firenze.

La campagna di informazione continuerà anche nelle prossime settimane.