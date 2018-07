"Chianti umanità aperta", tante adesioni: collegamento anche con padre Alex Zanotelli

La fiaccolara Panzano-Greve partirà da Panzano con il circo per bambini alle 17.30 in piazza Bucciarelli. I dettagli

PANZANO-GREVE IN CHIANTI - "Chianti umanità aperta": tante le adesioni, anche a livello provinciale, che continuano ad arrivare alla tradizionale fiaccolata "Greve per la Pace", di domenica 22 luglio Panzano-Greve in Chianti.

Si comincerà a Panzano con un laboratorio di circo per i bambini, pensando proprio a coloro che troppe volte si trovano al centro di storie disumane e di guerra.

La giornata dedicata alla pace e ai diritti umani comincerà domani a Panzano con un divertente laboratorio di circo in piazza dove bambini e ragazzi potranno imparare ad usare gli attrezzi del circo. L'appuntamento è per ore 17.30 in piazza Bucciarelli ed è rivolto a bambini e ragazzi.

A seguire si esibiranno la Filarmonica Giuseppe Verdi di Panzano e il Gruppo "African Drummerz".

Tutto in attesa della partenza ufficiale della camminata intorno alle 19, per un "serpentone" che che farà il suo ingresso in piazza con le fiaccole alle 21.15 in piazza Matteotti, a Greve in Chianti.

Una camminata per mettersi in movimento, farsi sentire e mobilitarsi. Per rompere il silenzio e l’indifferenza di fronte a quanto sta accadendo in tema di accoglienza.

Per riaffermare l’idea di un’Europa aperta e solidale, difendere il principio di dignità e umanità, uscire dal clima di conflitto, divisione e intolleranza che sta montando in tema di accoglienza anche sui nostri territori.

Per chiedere a ogni governo europeo di fare la propria parte, per chiedere di cambiare le regole sbagliate ma. prima di tutto, per chiedere che nessuno sia lasciato morire in mare, che nessuna battaglia o trattativa sia condotta sulla pelle dei bambini o dei più deboli in cerca di una speranza di vita.

Nella piazza di Greve si esibiranno il giovane pianista grevigiano Giovanni Vannoni e il sassofonista Riccardo Guazzini.

L'intervento finale sarà affidato all'ospite della serata, don Alessandro Santoro, della Comunità Le Piagge. Alle 22 si collegherà in diretta con la piazza di Greve anche padre Alex Zanotelli.

Molte le adesioni pervenute: associazione culturale Tiravento; Arci Greve, Panzano, Montefioralle; Pro Loco Panzano; Cooperativa Italia Nuova Greve; Spi Cgil Greve; Libera presidio Greve; Istituto Comprensivo Greve; Scuola di Musica di Greve; Il grondino di Panzano; biblioteca Strada in Chianti; Comitato Cittadini del Ferrone; Comunità Eremo delle Stinche; Filarmonica Giuseppe Verdi Panzano; Il Pagliaio mercato biologico; La Stadera onlus; Associazione Culturale Islamica Greve; Operazione Mato Grosso; Parrocchia Greve e Panzano; Protezione Civile Avg; Al di là del Giordano; Comitato Selma; Mulino di Botti; Società Mutuo Soccorso Greve; Laboratorio aperto Cittadinanza Attiva Poggio alla Croce.

Molte anche le adesioni fuori dal confine comunale: Medicina Democratica; Libera coordinamento provinciale; Anpi provinciale; Auser provinciale; Rete antirazzista Firenze; Arci comitato provinciale; Cgil area metropolitana fiorentina; Camera del Lavoro San Casciano; Cisl provinciale; Uil provinciale; Acli provinciali; Commissione pace Comune di Bagno a Ripoli; Comitato fiorentino “Fermiamo la guerra”.

La manifestazione ha ricevuto inoltre il patrocinio dell'Unione dei Comuni del Chianti e della Regione Toscana.