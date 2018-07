Moda: 12 borse di studio per i talenti dell'area della Città Metropolitana

Iniziativa promossa da Fondazione CR Firenze e Polimoda: domande da presentare entro il 3 settembre

FIRENZE - Dodici borse di studio triennali nel campo della moda, per sostenere i giovani talenti della città metropolitana di Firenze.

Sono state offerte da Fondazione CR Firenze e da Polimoda, e presentate nella sede del Polimoda, a Firenze, dal direttore di Polimoda Danilo Venturi e dal direttore generale di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori.

Ciascuna borsa di studio, a copertura totale, ha un valore di 45 mila euro e permette di accedere a uno dei corsi post diploma di Polimoda per specializzarsi nel settore.

Le domande devono essere presentate entro il 3 settembre. Il progetto vuole offrire un aiuto concreto ai ragazzi più meritevoli e andare incontro in particolare a coloro che non possono permettersi economicamente tali percorsi formativi. Ma è anche un'opportunità per l'intero distretto produttivo sempre alla ricerca di profili specializzati.

“La Fondazione - ha affermato Gabriele Gori - crede fortemente nella necessità di sostenere il talento e il merito dei giovani, che non sempre hanno le possibilità economiche necessarie a specializzarsi in settori complessi e di difficile accesso come quello della moda. Queste borse di studio rappresentano un'opportunità concreta di formazione attraverso dei corsi prestigiosi e altamente professionalizzanti, che offrono successivamente una chance importante di inserimento nel mondo del lavoro".

PRESENTAZIONE - Il dg di Fondazione CR Firenze Gabriele Gori e il direttore di Polimoda Danilo Venturi

"Ma questa - ha sostenuto - è anche un'opportunità più in generale per tutto il nostro tessuto imprenditoriale del nostro distretto che ha bisogno di alte professionalità e di un ricambio generazionale che porti a casa nostra nuove energie, idee e competenze, affinché il nostro know how non venga disperso ma valorizzato a casa nostra”.

“La formazione di qualità è sempre un investimento per il futuro dei giovani - ha dichiarato il direttore del Polimoda Danilo Venturi - e il nostro impegno è garantire la miglior preparazione professionale per l’inserimento nel mondo del lavoro, grazie a docenti selezionati tra i professionisti dell’industria, programmi di studio costantemente aggiornati sulla base delle esigenze del mercato, laboratori e strumentazioni all’avanguardia, visite didattiche e guest lecture con i più grandi esperti del settore".

"Opportunità - ha rimarcato - che ogni anno Polimoda mette a disposizione dei migliori talenti e degli studenti più meritevoli grazie a progetti didattici e partnership con le aziende di moda e lusso e percorsi di formazione finanziati. Oggi, insieme a Fondazione CR Firenze, vogliamo creare una concreta opportunità per i giovani del territorio di Firenze, città che è parte integrante del DNA di Polimoda e cuore di un distretto produttivo vitale per il Made in Italy e per il sistema della moda mondiale.”

Possono presentare domanda i giovani di età non superiore ai 22 anni, residenti nella Città Metropolitana di Firenze, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e che non abbiano la possibilità di sostenere il costo degli studi.

L’assegnazione delle borse di studio avverrà sulla base della presentazione del curriculum vitae e di un colloquio di orientamento.

A parità di merito tra più candidati, sarà data precedenza in graduatoria al candidato con attestazione ISEE appartenente alla prima fascia. Le borse di studio, 9 finanziate dalla Fondazione CR Firenze e 3 da Polimoda, sono valide per i corsi Undergraduate in Fashion Marketing & Communications, Product Management, Fashion Technology e Leather Technology che partiranno il prossimo ottobre.

Quattro percorsi che sono stati scelti proprio per le opportunità professionali che possono offrire in relazione all’industria della moda connessa al territorio toscano: dal marketing, distribuzione e comunicazione, al product management e merchandising, allo sviluppo prodotto e modellistica per l’abbigliamento, al design e sviluppo prodotto di borse, calzature e accessori.

I corsi durano tre anni, per 600 ore annue d’insegnamento, e prevedono tutti uno stage al termine degli studi. Le lezioni sono tenute da docenti provenienti dal settore e sono previste guest lecture e workshop con ospiti internazionali e visite didattiche, viaggi studio e applied project in diretto contatto con le realtà dell’industria.

Un modello di insegnamento improntato alla trasmissione diretta del sapere grazie a una forte connessione con le aziende che contraddistingue il metodo Polimoda e il cui successo è misurato dai risultati ottenuti dall’istituto presieduto da Ferruccio Ferragamo nell’ultimo anno: una crescita del 34% e un tasso di job placement dei diplomati salito al 91%, prima scuola italiana e tra le dieci migliori al mondo nel ranking di The Business of Fashion, senza contare le partnership con i grandi gruppi del lusso da LVMH a Gucci, da Richemont al CFDA.

Info: clicca qui.