Emergenza caldo, 96 finiti al pronto soccorso a Ponte a Niccheri, 125 a Torregalli

L'Azienda Usl aggiorna i dati dei pazienti arrivati in ospedale per problemi legati alle alte temperature

FIRENZE - Aumentano gli accessi nei nove pronto soccorso dell’Azienda USL Toscana centro di pazienti con problematiche legate alle alte temperature di questi giorni.





La situazione, pur essendo sempre nella media, fa sapere il direttore del dipartimento di emergenza e area critica dottor Simone Magazzini, sta comunque richiedendo una particolare attenzione per i casi riferibili al caldo con codici a bassa intensità assistenziale (verdi e azzurri) per sincopi, disidratazioni e disturbi gastrointestinali e accessi di persone anziane e già debilitate da patologie croniche.





La Centrale Operativa 118 Firenze-Prato in tutto il mese di luglio ha effettuato 3516 interventi di emergenza; l’anno scorso erano stati 3444.





“Purtroppo – evidenzia Federico Gelli, direttore del coordinamento maxiemergenze ed eventi straordinari dell’Azienda Ausl Toscana centro - la Protezione Civile e il Ministero della Salute hanno comunicato che l’ondata di calore di livello 3 con codice rosso prevista per domani si ripeterà anche nella giornata di giovedì e questo annuncio, insieme all’aumento dei pazienti che si rivolgono alle nostre strutture di emergenza ed urgenza, ci impone di tenere ancora alta l’attenzione e la vigilanza in tutti i nostri contesti sanitari, sia ospedalieri che territoriali, per attivare con rapidità i necessari interventi straordinari per i cittadini”.





Gli accessi ai pronto soccorsi nella giornata del 30 luglio risultanti dal monitoraggio aziendale sono stati i seguenti nell’area fiorentina: al Santa Maria Nuova 114 (99 inviati a domicilio e 12 ricoverati) 68 erano stati domenica, al San Giovanni di Dio 125 (108 a domicilio e 16 ricoverati) rispetto ai 108 di domenica, al Santa Maria Annunziata 96 (64 a domicilio e 19 ricoverati) 102 domenica; al Serristori 54 (44 a domicilio e 6 ricoverati) 33 nella giornata precedente; a Borgo San Lorenzo 74 (51 a domicilio e 12 ricoverati) mentre domenica erano stati 73.





La dottoressa Rosella Boldrini, direttore dei servizi sociali dell’Azienda, sottolinea che gli interventi attivi a tutela degli anziani sono declinati su tutto l’arco dell’anno al fine di fare arrivare i necessari sostegni alle persone, sia nei giorni più freddi che in quelli più caldi.