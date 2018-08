Bollino rosso: tre giorni di temperature elevate, vigilanza stretta da parte degli ospedali

In aumento le patologie correlate all'ondata di caldo, i dati della Usl

FIRENZE E TOSCANA - Il termometro continua a salire, bollino rosso per l’emergenza caldo per tre giorni. Lo comunica il bollettino del Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute (Protezione Civile, Ministero della Salute).

Livello 3, il massimo livello di allerta è registrato per le giornate di mercoledì 1, di giovedì 2 e venerdì 3 agosto. Le temperature rilevate alle ore 14.00 di ieri sono state di 38°, con una temperatura massima percepita di 39°. Giovedì 2 e venerdì 3 agosto è previsto un picco massimo rispettivamente di 37 e 36 gradi.



Resta alta la vigilanza in tutti i presidi sanitari aziendali, sia ospedalieri che territoriali, continua il monitoraggio giornaliero degli accessi ai nove Pronto Soccorso dell’Azienda Sanitaria Usl Toscana centro. Questi i dati di martedì 31 luglio nell'area fiorentina:



Santa Maria Nuova: 104 (82 inviati a domicilio e 13 ricoverati) 114 erano stati gli accessi di lunedì; San Giovanni di Dio: 122 (100 a domicilio e 15 ricoverati) rispetto ai 125 di lunedì; Santa Maria Annunziata: 115 accessi (85 a domicilio e 19 ricoverati) 96 gli accessi di lunedì; Serristori 38 (31 a domicilio e 2 ricoverati) 54 nella giornata precedente; Borgo San Lorenzo 65 (56 a domicilio e 5 ricoverati) rispetto ai 74 accessi registrati lunedì.





"Nel confronto delle giornate di lunedì 30 e martedì 31 luglio si è registrata complessivamente una lieve flessione del numero di accessi in tutti i Pronto Soccorso - commenta Simone Magazzini direttore del Dipartimento di emergenza e area critica - I numeri iniziano a segnalare la diminuzione degli accessi correlata al periodo di ferie, mentre si registra un incremento di accessi per problematiche riconducibili al caldo soprattutto negli anziani e in persone con malattie croniche più esposte a disturbi provocati dalle alte temperature come: disidratazione, sincopi, problemi gastrointestinali".



L’Azienda raccomanda ancora di seguire comportamenti corretti in occasione dell’elevate temperature per evitare rischi. Continua ad essere alta l’attenzione e la vigilanza da parte degli operatori sanitari e del servizio sociale anche nelle strutture territoriali.