CHIANTI F.NO 16.08.2018 h 10:15 Di Redazione

Estate da "sold out" per le zanzare: come prevedere un piano di disinfestazione

Mentre in alcune regioni c'è anche chi è morto per il "West Nile Virus", nel nostro territorio la presenza è massiccia

CHIANTI FIORENTINO - Saranno state la primavera e l'inizio di estate particolarmente piovosi (sicuramente molto di più del 2017); saranno stati piani di disinfestazione che in alcuni casi hanno fatto cilecca; saranno comportamenti scorretti di qualcuno che non ha capito come evitarne il proliferare... . Fatto sta che quest'anno le zanzare, anche nel territorio del Chianti fiorentino, sono tornate a fare capolino con grande insistenza: e ci sono orari, da esempio verso la prima serata, in cui veri e propri "nugoli" si alzano minacciosi. Per fortuna nel territorio chiantigiano non siamo ai livelli di quello che sta accadendo in Emilia Romagna (anche se ha iniziato ad "affacciarsi" anche nel nord della Toscana), dove le cronache ci parlano addirittura di morti dovuti al West Nile Virus, trasmesso nell'uomo alla presenza del vettore costituito dalla zanzara del genere Culex. Una zanzara e un virus che se, purtroppo, incrociano sul loro percorso ad esempio persone con patologie cardiache o cardiovascolari importanti, possono arrivare anche ad esiti estremi. Nessuna evidenza, è bene dirlo chiaramente, in territorio chiantigiano di questo tipo di virus: detto questo però, chi vuole può pensare a una operazione di disinfestazione domestica (o all'interno della propria azienda) operata da professionisti del settore.

