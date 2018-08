Festa dell'Uva: i nomi di tutti coloro che contribuiscono all'organizzazione

Fra volontari, retribuiti, collaborazioni: un lungo elenco di persone per la... festa dell'uva più antica d'Italia

IMPRUNETA - A poco più di un mese dalla sfilata dei rioni in piazza l'Ente Festa dell'Uva di Impruneta rende noti i nomi ed i ruoli che compongono uno staff d'eccezione per l'edizione "novantadue" della Festa dell'Uva.

"Abbiamo sentito l'esigenza di rendere pubblica la nostra organizzazione - dice il presidente Riccardo Lazzerini - sia per un fatto di normale trasparenza che per rendere merito a tutti coloro che si impegnano a realizzare una Festa unica nel suo genere, tanto complessa, per la quale è necessario uno sforzo eccezionale sia in termini economici che umani ma che diventano, tutti insieme, una risorsa incredibile e attrattiva per il nostro territorio".

Dietro ad una manifestazione sempre più complessa, il presidente ed i membri dell'Ente, hanno ritenuto opportuno nei mesi invernali, modificare il regolamento per poter creare gruppi e ruoli di supporto, oramai fondamentali per gestire la più importante celebrazione all'Uva d'Italia.

La gestione degli eventi dal primo al 30 settembre, necessita infatti di uno sforzo eccezionale da parte dell'Ente e dei rioni, quest'ultimi già impegnati nella preparazione dei "progetti 2018".

"È necessario - precisano dall'Ente - in prima istanza, ricordare che la Festa dell'Uva vede nei rioni e nei rionali, i principali protagonisti che rinnovano ogni anno il miracolo di questo spettacolo meraviglioso; è grazie al lavoro di tantissimi volontari e alla loro passione che oggi siamo qua a celebrare la 92esima edizione".



Qui di seguito gli incarichi dei volontari che rendono possibile la realizzazione dell'intenso programma dell'edizione 2018.



Il "Gruppo social" segue ed aggiorna costantemente il website e le pagine connesse ai social; Lorenzo Rossi, Tommaso Poggini, Niccolò Bandinelli e Ettore Grassi.



Il "Gruppo Operativo" che si avvale di Marco Dini e Simone Bandinelli, con il contributo esterno di Paolo Turchi (supportato dalla Protezione Civile di Impruneta).



Il "Gruppo Accoglienza" istituito con l'obiettivo di supportare l'accoglienza degli ospiti (quest'anno ben due Filarmoniche e il Gruppo Carnevale di Foiano della Chiana) è composto da Sandra Bandinelli e Elisabetta Del Bello.



La "Commissione Giuria" che si occupa di accogliere i giurati che avranno il difficile compito di valutare le sfilate/spettacolo dei quattro rioni composta da Luigi Mariani, Andrea Rigacci, Nicola Nidiaci, Ezio Casini, Paolo Poggini, Luca Braschi, Fabrizio Pistolesi, Tiziano Baldi.

"Addette/i servizio tribune" che si occupano di indicare i posti numerati e dell'accoglienza degli spettatori sulle (quattro) tribune.

Francesco Nidiaci racconterà la Festa per Toscana TV e Facebook, inoltre è incaricato per valutare eventuali similitudini (come da regolamento) nelle musiche presentate dai rioni per il loro spettacolo.



Moreno Morandi racconterà alla piazza Buondelmonti, dal balcone del Comune, la Festa dell'Uva.



Tullio Del Bravo curerà la mostra personale di Elisabetta Rogai ed in particolare dell'Etichetta D'Autore, quest'anno alla sua 32esima edizione.



Matteo Pucci (Gazzettino del Chianti) è l'incaricato per la composizione della giuria d'eccezione del "Peposo Day".



La Fornace storica Massimo Carbone realizzerà la coppa in terracotta per il primo classificato della 92esima edizione, oltre a vari premi per le iniziative collaterali.



Silvia Becherucci ha l'incarico di "addetto stampa" con particolare riferimento all'accoglienza dei giornalisti in occasione della manifestazione.



L'Ente ha inoltre in essere collaborazioni gratuite con diverse realtà associative, aziendali, fondazioni "che riteniamo fondamentali - rimarca Lazzerini - per accrescere lo spessore organizzativo e qualitativo dell'intero programma settembrino".

Florence Art Edizioni che realizzerà il catalogo del primo concorso "Disegna o Racconta la Tua Festa dell'Uva"; Comitato Primo Levi; Pro Loco Impruneta; Banco Fiorentino; Maggio Musicale Fiorentino Città Metropolitana Firenze; amministrazione comunale per l'utilizzo del personale dipendente (Gianluca Bertini e Francesca Ricci dell'ufficio sviluppo) e del personale tecnico per il montaggio della tribuna comunale e logistica varia; Misericordia di Impruneta; Protezione Civile di Impruneta.

"Per completezza informativa - proseguono dall'Ente - e in particolar modo per rendere merito ad un lavoro organizzativo complesso, mettiamo qui di seguito gli incarichi professionali e le collaborazioni retribuite, indispensabili per la realizzazione della manifestazione".



Oronzo Cagnazzo di Sicrea per la realizzazione della diretta TV e Facebook; Omikron per la parte audio; Alessandro Bonini, ingegnere incaricato per tutte le questioni tecniche-burocratiche per la gestione complessiva della manifestazione; Ditta Getevè di Viareggio, montaggio, smontaggio tribune; Ditta Perini per il montaggio e collaudo delle tribune.



Come collaborazioni retribuite: associazione La Racchetta per la biglietteria e la gestione dei parcheggi; Simone Del Carmine (realizzazione grafica).

La gestione della sicurezza durante lo svolgimento della novantaduesima edizione della Festa, oltre che alle forze dell'ordine, è affidata all'Agenzia TS Firenze, coordinata da Lorenzo Mecatti.