Allerta meteo anche oggi per gran parte del territorio provinciale fiorentino

Su molte aree della provincia di Firenze: dalle 13 alle 20 previsti forti rovesci, vento e grandine

FIRENZE - Il Chianti fiorentino non è nelle aree indicate dalla Protezione civile metropolitana ma, si sa, in questi giorni non si sa mai dove può andare a "battere" il temporale di turno.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala anche per oggi, giovedì 23 agosto 2018, un codice giallo per per rischio idrogeologico e idraulico e per temporali forti nelle aree del Valdarno Superiore, Firenze, Valdelsa-Valdera, Ombrone Pistoiese e Bisenzio.

Sono previste precipitazioni localizzate, a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, accompagnate da colpi di vento e grandinate.

Dalle 13 di oggi fino alle 20 rovesci e temporali sparsi anche di forte intensità con colpi di vento e grandine. Cumulati massimi puntuali fino a 20-30 mm