Castello Del Nero e arte: giovedì 30 agosto aperitivo con Alain Bonnefoit

Il grande artista francese con le sue opere per una serata speciale nella Ferrari Terrace @CastelloDelNero

TAVARNELLE - Non mancate all'aperitivo di giovedì 30 agosto dalle 19, al Castello Del Nero Hotel & Spa a Tavarnelle, per brindare al vernissage di Alain Bonnefoit con un bicchiere delle rinomate bollicine italiane e musica dal vivo sulla suggestiva Ferrari Terrace @CastelloDelNero, durante il quale avrete la possibilità di incontrare e interagire con l'artista e vedere i suoi bellissimi dipinti.

Pittore, incisore e scultore, Alain Bonnefoit nasce a Parigi, nel quartiere di Montmartre.

Frequenta l’École des Arts Appliqués, l’École des Beaux Arts di Parigi e anche l’École des Beaux Arts di Bruxelles. Nel 1964 approda alla forma d’espressione che lo ha poi reso famoso, il nudo femminile.

Nel 1965 si trasferisce in Toscana, pur mantenendo il proprio studio di Parigi. Il suo primo viaggio in Giappone avviene nel 1973: un’esperienza che lo segna profondamente.

Lì scopre e studia la tecnica del sumi-e che approfondisce tornando spesso in Oriente e di cui oggi è maestro. Attualmente continua a vivere tra la Francia e l’Italia, che ormai considera come una seconda patria.

La mostra, con ingresso libero, è aperta al pubblico fino al 15 settembre nei locali del Castello Del Nero Hotel & Spa.

Per quanto riguarda l'aperitivo di giovedì 30 agosto, il prezzo è di 20 euro a persona per la prima consumazione con selezione di stuzzichini caldi e freddi. Gradita prenotazione. Per info: 055 806470 - info@castellodelnero.com.

CONTENUTO SPONSORIZZATO