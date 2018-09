Formazione e occupazione: aperto il bando per tecnico della progettazione di mobili

Al via il corso gratuito organizzato da Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento e finanziato dalla Regione Toscana

FIRENZE E TOSCANA - Sono 20 i posti disponibili riservati a disoccupati e occupati per il corso di qualifica in “Tecnico della progettazione di mobili e complementi”, organizzato da CSM in partenariato con ISIS San Giovanni Bosco, DIDA, Dipartimento Architettura dell’Università di Firenze e Savio Firmino srl.

Il corso, totalmente gratuito, è finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020 obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e rientra nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.





L’obiettivo del progetto è quello di formare figure di tecnici di sviluppo del progetto nel settore del mobile e del complemento che sappiano efficacemente contribuire all’innovazione per le aziende di settore: innovazione che, oggi più che mai, è un elemento di necessaria competitività̀ per le imprese.



Tale figura rappresenta infatti un ruolo soggetto a ricambio generazionale ed a un necessario aggiornamento di competenze, soprattutto in relazione all’evoluzione tecnologica ed organizzativo-gestionale dell’azienda.





Il corso è riservato a giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore; diploma professionale di tecnico; oppure ammissione al quinto anno dei percorsi liceali.

La domanda di iscrizione è scaricabile dal sito www.csm.toscana.it e va presentata entro il 25/09/2018. Al termine del corso, che si svolgerà presso l’ISIS San Giovanni Bosco a Colle di Val d’Elsa da ottobre 2018 a giugno 2019 per un totale di 800 ore, è previsto un esame finale necessario per conseguire la certificazione finale.