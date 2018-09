Fra Messa e cineforum. Anche don Andrea Bigalli al fianco dei lavoratori della Bekaert

Il parroco di Sant'Andrea in Percussina in chiesa con la maglietta a sostegno della loro battaglia

SANT'ANDREA IN PERCUSSINA (SAN CASCIANO) - Anche don Andrea Bigalli, parroco di Sant'Andrea in Percussina e referente in Toscana per Libera, al fianco dei lavoratori della Bekaert, l'azienda valdarnese della quale è annunciata a giorni la chiusura per trasferimento della produzione all'estero.

Al termine della Santa Messa ha contribuito alla causa dei lavoratori, consegnando le magliette ai propri parrocchiani.

"Andrea - dice il segretario della Fiom Firenze Daniele Calosi - è un compagno e un amico fraterno che sta da sempre dalla parte giusta, quella dei più deboli e degli onesti".

Don Bigalli che inoltre, dall'alto della sua grande passione (e competenza) per il cinema, in questi giorni è stato presente anche al cineforum della festa della Fiom a Firenze.