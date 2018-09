In bus alle medie di Tavarnuzze: i contributi deliberati dalla giunta

Ecco quanto è stato deciso di dare a sostegno di chi utilizza i mezzi pubblici per muoversi

IMPRUNETA - La giunta comunale di Impruneta, nella seduta di oggi, martedì 4 settembre, ha deliberato i contributi a sostegno delle famiglie che utilzizano il trasporto pubblico locale (Tpl): in particolare dopo gli aumenti tariffari decisi dalla Regione Toscana, e perdurando la situazione di "trasloco" delle scuole medie a Tavarnuzze.

Dal 1 luglio 2018 è infatti entrato in vigore il nuovo sistema tariffario valido per tutta la Toscana e applicato da tutte le aziende del trasporto pubblico locale. Un nuovo sistema tariffario che comporta aumenti notevoli delle tariffe, che andranno a pesare sulle famiglie degli studenti.

Per gli studenti con Indicatore Isee non superiore a 36.151,98 euro che utilizzeranno il Tpl, sono quindi previste le seguenti nuove tariffe (anno scolastico 2018-19): abbonamento annuale fascia km da 0 a 10 km 246 euro; abbonamento per dieci mesi fascia km da 0 a 10 km 240 euro.

Nel precedente anno scolastico 2017-18 era invece prevista una sola tariffa di 207 euro, sia per l'abbonamento annuale e sia per la fascia entro i 10 km di percorrenza.



"Si ritiene che sia compito dell'amministrazione - spiega la giunta comunale - realizzare interventi volti a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio ed all'assolvimento dell'obbligo scolastico e l’intervento odierno mira a non aggravare ulteriormente le spese scolastiche sostenute dalle famiglie degli alunni residenti nel territorio comunale. Molti alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado “Ghirlandaio” di Tavarnuzze usufruiscono del Tpl e questo aumento rappresenta un onere significativo per le loro famiglie".

Una risposta quindi anche alle istanze avanzate nei giorni scorsi dai gruppi di opposizione al completo.

"Per questo motivo - rimarca la giunta - si è ritenuto opportuno garantire, alle famiglie degli alunni residenti e frequentanti la scuola secondaria di primo grado “Ghirlandaio” di Tavarnuzze - che usufruiranno per l'anno scolastico 2018/19 del Tpl e con un Indicatore Isee non superiore a 36.151,98 euro - un contributo calcolato per differenza a partire dalla tariffa Tpl dell'a.s.2017/18".

Ovvero: 39 euro per l'abbonamento annuale (fascia entro i 10 km di percorrenza); 33 euro per l'abbonamento per dieci mesi (fascia entro i 10 km di percorrenza).

"Il nuovo contributo - precisa la giunta - si va a sommare al quello già garantito per l’anno scolastico 2017-18 e confermato per il l'anno scolastico 2018/19, il quale permette, alle famiglie degli alunni residenti e con Isee inferiore a 12.000 euro, di poter ottenere un contributo aggiuntivo a quello sopra descritto pari a: 117 euro per la fascia fino a 6.000 euro (135 euro il secondo figlio); 45 euro per la fascia da 6.001,00 a 12.000 euro (81 euro secondo figlio)".

"Gli interessati - spiega ancora la giunta imprunetina - dovranno presentare domanda al Comune, con le modalità che saranno comunicate nei prossimi giorni, allegando copia dell’abbonamento o della ricevuta di pagamento, oltre all’Isee".

"Si ricorda - conclude - che, al momento della dichiarazione dei redditi, tutti gli abbonamenti posso essere portati in detrazione fiscale del 19%, come da normativa introdotta dal precedente governo, la quale vale per tutti indipendentemente dal reddito e si traduce in un ulteriore risparmio".