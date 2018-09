Il Solaia... fa 100: super risultato nella classifica di Robert Parker

L'annata 2015 del SuperTuscan prodotto sulle colline di Tignanello "sbanca" nelle valutazioni: grande soddisfazione

TIGNANELLO (SAN CASCIANO) - “Dallo spicchio più assolato della collina di Tignanello. Dalle migliori uve del vigneto migliore. Il resto è passione, cura, attenzione e ricerca. Così nasce Solaia, prodotto con le più selezionate uve Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Sangiovese dell’omonimo vigneto”.

È la descrizione che Marchesi Antinori dà del suo famoso Supertuscan prodotto nei vigneti delle colline nel cuore del Chianti Classico, nel territorio di San Casciano.

Siamo in un territorio magico. Dove si produce anche il Tignanello: in un fazzoletto di terra fra Badia a Passignano, Montefiridolfi, Fabbrica e Campoli.

E' qui che si produce il Solaia. E' qui che è nata (ovviamente) anche l'annata 2015 che ha fatto 100 in una delle “classifiche” più importanti per tutti i vini del mondo, quella di Robert Parker Wine Advocate. Il risultato massimo possibile in una delle guide sul vino più seguite in tutto il mondo.

Un risultato raggiunto grazie a un grandissimo lavoro di squadra di tutti coloro che lavorano nell'azienda. Dalla vigna, alla cantina e... anche oltre.

Un risultato che dà lustro anche al territorio chiantigiano e sancascianese: un territorio... da 100/100.