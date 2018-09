Servizio h24, 365 giorni all'anno: inaugurato il Servizio Pediatrico

All'ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri: un servizio fondamentale per il territorio chiantigiano

PONTE A NICCHERI (BAGNO A RIPOLI) - Un servizio aperto 24 ore su 24 per tutto l'anno dedicato ai piccoli pazienti e alle loro famiglie è stato inaugurato nella mattinata di oggi, martedì 11 settembre, all'ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri dall'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi.

Con lei il direttore sanitario Emanuele Gori, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, il direttore del presidio ospedaliero Lucilla Di Renzo. Erano presenti insieme al personale dell’area materno infantile e ai clown dell'Associazione M'illumino d'immenso onlus, anche il segretario della Fimp Toscana, Valdo Flori e il consigliere regionale, Elisabetta Meucci.

“Un altro bel momento oggi per questo ospedale - ha dichiarato Saccardi - che con il percorso pediatrico vuole agevolare le famiglie che hanno bisogno di assistenza per i loro bambini. Qui uno staff di primo livello di medici, infermieri, ostetriche e tecnici inseriti nella rete pediatrica che fa capo anche al Meyer, è in grado di dare risposte ai bisogni di salute dei bambini di questo territorio".

"Questo ospedale – ha precisato l’assessore - è inserito nella rete degli ospedali pediatrici che abbiamo costruito per consentire al Meyer di rispondere alle questioni di più alta complessità".

"Nel contempo - ha concluso - procedono i lavori di ristrutturazione e anche il percorso pediatrico che inauguriamo oggi fa parte degli investimenti per questo ospedale”.

Denominato "Percorso Pediatrico", il nuovo servizio prevede la presa in carico diretta, e soprattutto rapida, dei bambini al triage e poi dagli specialisti della pediatria, attraverso protocolli condivisi tra il pronto soccorso, diretto dalla dottoressa Germana Ruggiano e il reparto pediatrico, diretto dal dottor Marco Pezzati.

Sono così accelerati tutti passaggi: i bambini sono visitati il prima possibile e sottoposti agli interventi diagnostici e terapeutici, poi potranno tornare a casa, con le cure del caso, oppure essere ricoverati in osservazione.

“Rispetto al passato - ha precisato Pezzati - le novità sono due: che tratteremo i bambini provenienti dal pronto soccorso fino al dodicesimo anno di età, e non più solo fino a sei, e che alle patologie urgenti abbiamo riservato un’area e personale dedicato. La rete pediatrica lavora sulle stesse procedure per dare le migliori cure nel posto dove abita il bambino e se la rete funziona è proprio perché c’è un interscambio fra ospedali. Il nostro percorso può offrire in questo senso un’alternativa e al contempo rappresentare una risorsa per il Meyer quando si trova sovraccarico”.

“Con l’ulteriore potenziamento dell’attività pediatrica auspichiamo di poter aumentare anche il numero delle nascite" ha aggiunto Gori, annunciando che entro il 2020 sarà pronto il nuovo blocco parto.

Come funziona il percorso pediatrico

I piccoli pazienti che arriveranno in pronto soccorso, ha spiegato la dottoressa Ruggiano, vengono valutati dal personale medico e infermieristico e, i bambini con patologie a minore criticità, minore intensità clinica rappresentate prevalentemente dai codici bianchi, azzurri e verdi (quelli gialli solo in casi selezionati e successivamente alla consultazione tra medico del pronto soccorso e pediatra) sono subito inviati, con percorso prioritario, in Pediatria: il reparto, al secondo piano, è facilmente raggiungibile dai genitori grazie all’apposita segnaletica realizzata dalla direzione sanitaria di presidio per indicare il nuovo servizio.

L’ambulatorio è stato collocato subito all’ingresso del reparto pediatrico in un’area dedicata e differenziata da quelle di degenza e ambulatoriale.

In reparto, saranno gli infermieri (coordinati da Martina Mastropietro) ad accogliere i bambini: l'Ambulatorio, insieme alle due sale d’attesa appositamente allestite, è separato dalle altre attività così da non interferire con quelle di ricovero e viceversa e garantire la privacy. Le consulenze e le visite saranno effettuate, dal personale di pediatria e neonatologia appositamente dedicato.

“Con il nuovo percorso pediatrico - ha detto il sindaco Casini - l'ospedale di Santa Maria Annunziata cresce ancora e compie un altro importantissimo passo in avanti nella qualità dei servizi rivolti alla comunità. Un risultato possibile grazie alla disponibilità della Regione, della direzione aziendale e di tutto il personale dell'ospedale, che si stanno sforzando sempre più per rendere l'Osma un punto di riferimento per la tutela della salute in ambito metropolitano e dell'intera Toscana. A loro un caloroso ringraziamento e il totale supporto da parte della nostra amministrazione in questo cammino di crescita e qualificazione”.

Per la realizzazione del Percorso Pediatrico sono stati effettuati interventi di ampliamento e adeguamento per ricavare le sale di attesa e l’ambulatorio.

I lavori, consistenti nella realizzazione dell’ambulatorio pediatrico e delle sala di attesa dedicate, sono stati effettuati dall’ufficio tecnico di zona facente parte dell’area tecnica aziendale coordinata dall’ingegnere Luca Meucci.

Gli ambienti sono stati allestiti con nuovi arredi e i necessari apparecchi elettromedicali; le pareti oltre ad essere tinteggiate con colori brillanti sono state decorate con i personaggi delle fiabe più amati dai bambini.