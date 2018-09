ANIMA: personale di Hanako Kumazawa al Museo del Paesaggio di Castelnuovo

Venerdì 14 settembre alle 18 si inaugura la mostra dell'artista internazionale giapponese

CASTELNUOVO BERARDENGA - Venerdì 14 settembre alle 18 il Museo del Paesaggio presenta in esclusiva ANIMA, il nuovo progetto artistico di Hanako Kumazawa.

La mostra, che sarà aperta fino al 18 novembre, è stata realizzata dal Comune di Castelnuovo Berardenga, in collaborazione con Fondazione Musei Senesi, con il contributo della Regione Toscana e Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

L'esposizione esplora linguaggi e temi del paesaggio contemporaneo articolandosi in gruppi di fotografie e piccole figure in bronzo, animali simbolici e misteriosi dal corpo di cervo, il muso di gatto e le corna di arbusti o rami d’albero: presenze molto particolari, chimere sognanti ispirate alla tradizione animista e shintoista che, in altra forma, configura anche l’immaginario fantastico e mitologico di Hayao Miyazaki (si pensi in particolare alle creature del film Principessa Mononoke).

Esseri ibridi che giocano a nascondersi, gli ANIMA di Kumazawa sono divinità naturali mutaforma che viaggiano per il mondo e ci introducono con divertita e divertente leggerezza nel contesto di paesaggi ordinari e straordinari, nel vivo dei luoghi significativi del qui e dell’altrove, esortandoci a riflettere sulla condizione del nostro presente, dove l’impronta ecologica umana è misura delle trasformazioni del pianeta.

“Con questo progetto stiamo rivalutando il Museo - dichiara l’assessore alla cultura Annalisa Giovani - per capire come artisti che non sono nati nel nostro Paese vedono il nostro territorio, donando spunti interessanti di riflessione sul modo di interpretare il paesaggio che ci circonda, troppo spesso vittima di stereotipi da cartolina.”

Sarà possibile visitare la mostra tutti i giorni escluso il lunedì ai seguenti orari: martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalla 9.30 alle 12.30; venerdì e sabato dalle 15 alle 18. Ingresso gratuito.

Museo del Paesaggio, via del Chianti 61, Castelnuovo Berardenga. Telefono: 0577351337. Email: museo@comune.castelnuovo.si.it.