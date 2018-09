Gli Etruschi tra Chianti e Monte Maggio: se ne parla il 21 settembre

Un convegno al Museo Archeologico del Chianti, con i maggiori studiosi della materia

CASTELLINA IN CHIANTI - "Gli Etruschi tra Chianti e Monte Maggio" è questo il titolo del convegno che si terrà al Museo Archeologico del Chianti senese venerdì 21 settembre dalle ore 10.30 alle ore 19, nell’ambito delle iniziative organizzate in Toscana per la Giornata degli Etruschi 2018.

Ogni anno, per iniziativa del Consiglio regionale della Toscana, si celebra infatti la Giornata degli Etruschi per ricordare il conferimento del titolo di Granduca a Cosimo I che segna l’estensione del suo governo dal territorio di Firenze a quello che fu degli Etruschi: l’avvenimento, che prefigurò l’attuale estensione della Regione Toscana, è pertanto una ricorrenza per celebrare un fatto rilevante per l’identità e la storia regionali.

Il convegno è dedicato alla presentazione degli studi e delle ricerche aggiornate sull’archeologia d’età etrusca nel territorio compreso tra Chianti e Monte Maggio. Partecipano alla giornata studiosi provenienti da istituzioni culturali e scientifiche e dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, attivi nella ricerca, nella tutela e nella valorizzazione dei beni archeologici.

Tra i diversi contributi, si segnala anche quello sulla recente prima campagna di scavo in località Casa Rosa, presso Castellina in Chianti, che ha consentito di individuare due tombe a camera di età etrusca oltre a tracce di frequentazione d’età romana.

Le comunicazioni riguardano diversi contesti, tra i quali anche il recente scavo archeologico alle porte di Castellina in Chianti (Casa Rosa 2017), e sono rivolte a un pubblico vasto, non di soli specialisti, data la particolare attenzione dei relatori alla divulgazione. La prevista pubblicazione degli atti, che raccoglierà i contributi scientifici, garantisce la diffusione anche nell’ambito degli addetti ai lavori e di tutti coloro che desiderano un livello di approfondimento maggiore, interpretando un aspetto fondamentale del ruolo culturale del Museo.



Per il programma completo: www.museoarcheologicochianti.it